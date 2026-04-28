Premierul Roger Cook și șefii giganților din sectorul gazelor naturale, Woodside și Inpex, au lansat un atac dur la adresa unei propuneri de supraimpozitare a profiturilor din LNG. Propunerea este considerată periculoasă, în ciuda aparențelor. Ei avertizează că o astfel de măsură ar putea ucide proiecte majore și ar afecta grav reputația țării ca mediu investițional sigur.

O propunere „atractivă la prima vedere”

Ideea de a introduce o taxă excepțională pe profiturile uriașe din gazele naturale lichefiate (LNG) a fost catalogată drept „atractivă la prima vedere” de către criticii săi. La o primă analiză, pare o soluție rapidă pentru a aduce mai mulți bani la buget. Numai ca realitatea din spatele cifrelor este mult mai complexă, susțin la unison atât oficialii guvernamentali, cât și liderii din industrie.

Viziunea este unitară.

Atât Roger Cook, cât și reprezentanții Woodside și Inpex au criticat în termeni similari inițiativa, subliniind riscurile pe termen lung care depășesc cu mult beneficiile imediate.

Riscuri majore: Proiecte anulate și reputație distrusă

Care sunt, mai exact, pericolele? Avertismentul comun este clar: o astfel de taxă ar putea „ucide proiecte majore”. companiile nu ar mai fi motivate să investească în dezvoltarea de noi capacități de producție dacă profitabilitatea le este serios afectată de o fiscalitate imprevizibilă.

Iar miza nu este deloc mică.

Dincolo de impactul economic direct, teama cea mai mare este legată de percepția externă. Implementarea unei astfel de taxe ar putea „distruge reputația Australiei ca destinație stabilă pentru investiții”. Pe bune, cine ar mai investi sume colosale într-o țară care schimbă regulile jocului peste noapte, în funcție de nevoile bugetare de moment?

Stabilitatea investițională, pusa sub semnul intrebarii

Stabilitatea și predictibilitatea legislativă sunt cruciale în sectorul energetic, unde investițiile se fac pe zeci de ani. Orice modificare bruscă a regimului fiscal trimite un semnal negativ către piețele internaționale. Practic, teama cea mai mare este că investitorii străini (esențiali pentru proiecte de anvergură în energie) s-ar putea retrage sau ar putea ocoli țara în favoarea unor regiuni cu un cadru fiscal mai prietenos și mai ales, mai stabil.

Și nu e vorba doar de proiectele viitoare. Chiar și operațiunile curente ar putea fi reevaluate, iar planurile de extindere ar putea fi puse în așteptare pe termen nelimitat. Mesajul transmis de premier și de șefii companiilor de gaz este unul tranșant: dincolo de câștigurile pe termen scurt pe care statul le-ar putea obține, riscul pe termen lung este pierderea încrederii și, implicit, a unor investiții strategice vitale pentru sectorul energetic.