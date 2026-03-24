Discuții aprinse în Partidul Național Liberal. Stenograme dintr-o ședință internă desfășurată luni scot la iveală critici dure la adresa partenerilor de la PSD și temeri reale privind viitorul Coaliției de guvernare.

PSD, un partid mort și în genunchi

Potrivit documentelor apărute în spațiul public, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a lansat unul dintre cele mai tăioase atacuri la adresa social-democraților. „Astăzi, PSD este un partid mort din punctul meu de vedere. Este un partid izolat, iar AUR s-a prins că PSD îi folosește ca să încerce să își recupereze electoratul. Bolojan face acum ce face de 20 de ani în administrație: buna guvernare”.

Iar viziunea sa este împărtășită și de alți lideri din teritoriu. Mircea Roșca, șeful PNL Prahova, a descris o slăbire accentuată a partenerilor de guvernare: „Nu am văzut niciodată un PSD în genunchi ca acum”.

Avertismente despre ruperea Coaliției

Numai că, dincolo de atacuri, în partid există și o teamă palpabilă legată de o eventuală ruptură. V-ați gândit ce s-ar întâmpla dacă se destramă alianța? Senatorul Vasile Blaga a fost tranșant, avertizând asupra consecințelor: „Cine rupe Coaliția dispare de pe scena politicii”.

O idee completată de vicepreședintele Gheorghe Falcă, care a întărit mesajul. „Cine duce la căderea Guvernului va rămâne singur”.

Scenarii de viitor, cu Bolojan premier

Tema stabilității politice a fost dublată de discuții despre cine ar trebui să conducă Executivul pe viitor. Prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu a fost foarte clar în privința susținerii pentru actualul premier, excluzând alte variante: „Continuăm doar cu Ilie Bolojan premier. Povestea cu liste comune cu PSD nu mai e de conceput”.

E drept că îngrijorările persistă, Nicoleta Pauliuc ridicând direct problema unei posibile ieșiri a social-democraților de la guvernare. „Și ce facem dacă PSD votează pe 20 aprilie să iasă de la guvernare?”. Replica a venit imediat de la Gigel Știrbu, care a prezentat opțiunile rămase: „Ce să facem? Mergem în Opoziție sau la popor. N-avem încotro”.

Delimitare fermă față de extremiștii de la AUR

Alina Gorghiu a cerut o direcție clară și o poziționare fără echivoc a partidului. Adresându-i-se direct premierului (cel care a dorit intrarea la guvernare), Gorghiu a subliniat nevoia de a stabili cine dă tonul în alianță și, mai ales, de a trasa o linie roșie față de AUR.

„Dumneavoastră ați vrut la guvernare, ați vrut să fiți premierul acestei Coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în Coaliție. (…) Nu mi-e clar dacă toți vrem rămânerea la guvernare. Să spunem acum că PNL vrea să iasă de la guvernare înseamnă că noi generăm criză politică. (…) Vreau în proiectul de comunicare publică să fie explicit: nu cu AUR, dacă mai vrem să fim frecventabili. (…) Cred că noi trebuie să facem această demarcație clară între noi și acești extremiști”.

Bolojan încearcă să tempereze spiritele

Confruntat cu aceste discuții, premierul Ilie Bolojan ar fi încercat să calmeze situația și să evite asumarea unor scenarii premature. Până la urmă, cum vine asta? El a pasat responsabilitatea unei eventuale crize în tabăra PSD: „Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Că, dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare. Că, dacă ei fac asta, ei, practic, se dezic de guvernare, nu noi”.

La întrebarea directă a mai multor lideri, „Rămânem în Opoziție sau cu cine intrăm la guvernare?”, deputatul Robert Sighiartău a evitat un răspuns clar: „Nu răspundem la asta”.

Premierul a fost cel care a închis discuția.

„Dragi colegi, nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem”.