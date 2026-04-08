Partidul care l-a susținut pe Nicușor Dan în alegeri, USR, critică acum dur numirile făcute de președinte la șefia marilor parchete. Miercuri, 8 aprilie, la scurt timp după ce șeful statului a anunțat că a semnat decretele, USR a transmis că procesul a fost viciat și că îngrijorările societății civile sunt cât se poate de reale.

Numiri anunțate, o singură respingere

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că a semnat decretele de numire pentru șefii marilor parchete, susținând-o public pe noua procuroare generală, Cristina Chiriac. „Am acționat cum am crezut mai bine”, a declarat șeful statului. Singura candidatură care nu a primit undă verde a fost cea a lui Gill Julien Grigore Iacobici, care fusese propus pentru funcția de adjunct al DIICOT.

USR: Un proces viciat, fără transparență

Numai că USR, fostul aliat prezidențial, vede lucrurile complet diferit. Deși partidul susține că este de acord cu obiectivul final, modul de acțiune este aspru criticat. „Împărtășim dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiție, iar încrederea începe de la felul în care este condusă”, se arată în comunicatul USR. E drept că intenția e bună, dar partidul sancționează lipsa de claritate a procedurii. „Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență”.

Amprenta PSD și avertismentele ignorate

Iar principala problemă, spun cei de la USR, este tocmai amprenta politică pe care președintele o neagă. „Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele.” Argumentul lor este simplu și direct. V-ați întrebat cine a condus procesul? „Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem.”

„Îngrijorările societății civile sunt reale.”

USR subliniază că semnalele de alarmă au venit din toate părțile, dar au fost, se pare, ignorate. „Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă.”

Ce urmează pentru noii șefi ai parchetelor

mingea este acum în terenul celor proaspăt numiți. USR transmite că noii șefi ai parchetelor trebuie să demonstreze în următoarele luni, prin rezultate concrete, că merită funcțiile și că pot contrazice valul de critici apărute. În același timp, partidul (care l-a susținut pe Dan pentru funcția supremă în stat) promite că va rămâne vigilent și va continua să apere o justiție orientată către cetățeni, nu către interesele privilegiaților.