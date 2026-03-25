O declarație-șoc vine de la Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că Statele Unite leagă oferta de garanții de securitate pentru un acord de pace de renunțarea Ucrainei la întreaga regiune Donbas în favoarea Rusiei. Liderul ucrainean avertizează că o astfel de mișcare ar oferi Rusiei poziții defensive cheie și ar slăbi pe termen lung securitatea Ucrainei, dar și a Europei.

Condiția americană: Donbasul la schimb cu pacea

Liderul de la Kiev a fost tranșant în declarațiile sale pentru Reuters. „Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la un nivel înalt odată ce Ucraina este gata să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski. securitatea viitoare a țării este condiționată de o concesie teritorială majoră. Iar miza este uriașă, pentru că ar slăbi fundamental capacitatea defensivă a țării.

Influența lui Trump și planul în 28 de puncte

Zelenski a indicat o schimbare în abordarea Washingtonului, punând-o pe seama strategiei administrației americane. „Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump… [el] alege în continuare o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană”, a adăugat acesta. Hai să vedem ce înseamnă asta, mai exact. Cedarea Donbasului făcea parte dintr-un plan controversat în 28 de puncte (prezentat anul trecut atât Kievului, cât și Moscovei) care prevedea, printre altele, organizarea de alegeri în Ucraina în termen de 100 de zile de la încheierea războiului.

Negocieri în impas?

Președintele ucrainean consideră că Rusia mizează pe faptul că Washingtonul își va pierde interesul pentru negocieri pe măsură ce războiul se prelungește, în timp ce Moscova continuă să înregistreze progrese lente în estul țării. E drept că discuțiile privind garanțiile de securitate pe care Ucraina le dorește pentru a accepta un acord de pace sunt în desfășurare, însă Zelenski a subliniat săptămâna aceasta că este nevoie de mai multă muncă înainte ca orice înțelegere să fie finalizată.

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Ajutor militar insuficient

Dincolo de presiunile politice, Zelenski a mulțumit Washingtonului pentru menținerea livrărilor de sisteme de apărare aeriană Patriot, în ciuda cererii concurente din partea țărilor din Orientul Mijlociu. Numai că a avertizat că proviziile rămân insuficiente, în contextul în care Ucraina îndură bombardamente rusești susținute. Dar ce te faci când ajutorul, deși necesar, nu e de ajuns pentru a acoperi toate nevoile frontului?