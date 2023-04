Companiile Merck şi Prometheus afirmă că Big Pharma trebuie să înghită prime mai mari

La Merck, 2028 este încercuit pe calendar. Prețul acțiunilor titanului farmaceutic din New Jersey s-a dublat în ultimii cinci ani, cu mult înaintea indicelui mai larg S&P 500. Catalizatorul este tratamentul împotriva cancerului Keytruda, care a generat anul trecut o treime din veniturile de 60 de miliarde de dolari ale Merck. Dar se așteaptă ca Keytruda să își piardă protecția prin brevet peste cinci ani.

Viitorul este acum. Duminică, Merck a anunțat că va achiziționa Prometheus Biosciences pentru 10,8 miliarde de dolari. Aceasta plătește acționarilor Prometheus o primă de 72% peste prețul mediu al acțiunilor pe trei luni. Cu toate acestea, tratamentul cu anticorpi monoclonali al companiei pentru boala inflamatorie intestinală nu a fost încă aprobat în totalitate. Într-un mediu mai liniștit, această tranzacție subliniază faptul că Big Pharma are mijloacele necesare pentru a face pariuri mari.

Prometheus s-a născut la începutul anilor 2000 din cercetările efectuate la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles (Cedars-Sinai este acționar). Oamenii de știință de acolo au observat asocierea bolii Crohn și a colitei ulcerative cu o anumită proteină cunoscută sub numele de TL1A. Medicamentul său care inhibă această proteină, PRA023, a ajuns abia în faza 2 de aprobare.

Merck este fie optimist, fie disperat dacă este dispus să plătească cu 5 miliarde de dolari mai mult decât evaluarea Prometheus de acum trei zile. Dar are fondurile necesare. Capitalizarea de piață a Merck este de 300 miliarde de dolari și are peste 13 miliarde de dolari în numerar. Acționarii săi înțeleg că aceste riscuri sunt necesare înainte ca medicamentele de succes să iasă de sub patent.

Soldurile mari de numerar împreună cu afacerile stabile într-o economie șubredă permit companiilor farmaceutice să urmărească astfel de tranzacții. Prometheus vine la doar câteva săptămâni după ce Pfizer a cheltuit 43 de miliarde de dolari pentru a achiziționa SeaGen, un producător de tratamente pentru cancer, urmărit anterior de Merck. La sfârșitul anului trecut, Amgen a cumpărat Horizon Therapeutics pentru 28 de miliarde de dolari.

Evaluările din domeniul biotehnologiei și al științelor vieții s-au moderat din 2021. Dar șansa pentru achiziții premium nu a dispărut.

Sursa – www.ft.com