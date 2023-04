Continental inaugurează noi laboratoare de testare și o parcare multietajată la Iași.

Compania de tehnologie Continental a inaugurat o nouă clădire la Iași, care include o zonă de testare a sistemelor de frânare auto și o parcare supraterană cu 210 locuri pentru angajații Continental Iași.

Investiția de peste 8 milioane de euro a fost finalizată în acest an și a presupus construirea unor noi laboratoare de testare, dispuse pe două niveluri și personalizate în funcție de cerințele sectoarelor de activitate din cadrul grupului Continental.

Noua zonă de testare este complet echipată cu toată infrastructura necesară pentru efectuarea testelor funcționale pentru sistemele de frânare auto (electricitate, răcire, ventilație, aer comprimat etc.). În plus, parterul include: un garaj echipat la cele mai înalte standarde pentru testarea mașinilor prototip, două lifturi pentru mașini, un sistem de testare a frânelor echipat cu un sistem de evacuare a fumului etc.

Aproximativ 150 de ingineri din cadrul departamentului de dinamică a vehiculelor vor lucra în noul centru de testare, cu echipamente de ultimă generație: standuri de testare, camere de șocuri climatice și termice, simulatoare de mediu, HIL (Hardware In the Loop) , SIL (Software In the Loop). Acestea vor permite simularea condițiilor reale de lucru pentru produsele create de companie, dar și validarea noilor sisteme concepute pentru dezvoltarea tehnologică axată pe megatendințele din industrie.

“Mă bucur să văd încă un proiect finalizat de colegii mei care dau dovadă de angajament și profesionalism în fiecare zi. Infrastructura clădirii respectă cele mai recente tendințe în materie de eficiență energetică și sustenabilitate. Acoperișul este acoperit în întregime cu panouri fotovoltaice care furnizează energie electrică pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice, precum și pentru întregul sistem de iluminat. În timpul verii, apa caldă este produsă și furnizată numai cu ajutorul panourilor solare amplasate pe acoperișul clădirii.

Întreaga construcție are o izolație termică foarte eficientă, deoarece am folosit cele mai bune materiale pentru a menține o temperatură stabilă a mediului interior, cu un consum minim de energie. În plus, folosim un sistem inteligent de control de la distanță pentru echipamentele tehnice și infrastructura acestora, precum și un sistem de management al parcării care afișează accesul și disponibilitatea locurilor”, a declarat dr. Marian Petrescu, Head of Iasi Location la Continental Automotive România.

La etajele 2, 3, 4 și 5 ale noii clădiri Continental Iași a fost amenajată o parcare cu 210 locuri, astfel că în prezent numărul total de locuri de parcare pentru angajați depășește 600 de locuri.

“Îi felicit pe colegii din Iași pentru seriozitatea și implicarea cu care au reușit să pună încă o cărămidă în construirea viitorului auto din România. Dezvoltarea de noi tehnologii pentru industria auto este esențială pentru dezvoltarea industriei în sine. La Iași, creăm impact prin implementarea unor idei inovatoare care contribuie la mobilitatea sustenabilă a viitorului. Continental contribuie activ la tranziția către o mobilitate fără emisii. Aproximativ o treime din cei 19.000 de angajați din sectoarele Automotive, Anvelope și ContiTech ale grupului din România, dezvoltă în prezent produse, servicii și tehnologii pentru industria auto la nivel mondial. Acestea oferă utilizatorilor experiențe unice prin creșterea autonomiei, siguranței și eficienței, precum și prin conectivitate, automatizare și interacțiune”, a declarat dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

Prezentă la Iași din 2006, Continental desfășoară activități de cercetare și dezvoltare pentru tehnologii de vârf în industria auto, cu accent pe dezvoltarea de software, securitate cibernetică, conectivitate și conducere autonomă. Peste 2.000 de specialiști din Iași lucrează la proiecte dedicate orașelor inteligente și mașinilor inteligente, capabile să crească eficiența, siguranța și confortul la volan.

