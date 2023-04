O economie care încetinește treptat

O economie confuză se apropie de sfârșitul ciclului

Raportul de vineri privind locurile de muncă va fi probabil evenimentul de marcă al pieței din această săptămână, dar ieri a oferit un mic teaser. Cifrele Jolts din februarie au dezvăluit o scădere mare a locurilor de muncă, la 9,9 milioane de la 10,6 milioane în ianuarie. Așteptările prevedeau doar la o mică scădere la 10,5 milioane. Obligațiunile s-au redresat, conduse de cele pe doi ani, al căror randament a scăzut cu 16 puncte de bază. Piața crede că se întrevede sfârșitul ciclului de înăsprire a politicii monetare; șansele anticipate de a se face o pauză în privința ratelor la ședința din mai a Fed au crescut peste 50/50.

Cifra privind locurile de muncă vacante împărtășește un ușor miros de recesiune cu sondajul slab ISM privind industria prelucrătoare pentru luna martie, publicat luni. Puneți-le împreună și se pare că principala sursă de rezistență a economiei – consumul robust susținut de condiții de angajare și mai puternice – se clatină.

Concret, prognoza PIBNow a Atlanta Fed, care, după mai multe revizuiri în scădere, se situează la un încă OK 1,7%:

Cea mai bruscă scădere recentă a venit după cifrele ISM slabe de luni. Indicele principal și indicele de comenzi noi orientate spre viitor au rămas înțepenite în teritoriul de contracție, dar principala veste a venit în subcomponenta de ocupare a forței de muncă – cea mai slabă din adâncurile pandemiei. Această linie de la ISM a ieșit în evidență pentru noi:

Comentariile paneliștilor indică acum niveluri egale de activitate în ceea ce privește extinderea și contractarea efectivelor de personal în companiile lor, pe fondul unui sentiment mixt cu privire la revenirea creșterii la începutul celei de-a doua jumătăți a anului.

Unele rapoarte privind acumularea de forță de muncă există încă, dar starea de spirit s-a schimbat considerabil în sensul că angajările devin mai ușoare. Cifrele privind locurile de muncă deschise și sondajul ISM cântă aceeași melodie.

Dar, așa cum ne-am obișnuit să spunem, caracteristica primordială a economiei în acest moment este că este confuză. Semnalele mixte abundă. Luați datele privind cheltuielile de consum personal din februarie, publicate vineri. Acesta a arătat o ușoară decelerare a prețurilor de la o lună la alta și atât în consumul de bunuri, cât și în consumul de servicii, dar numai după o mare chef de cheltuieli în ianuarie (și o creștere a prețurilor). Acest lucru a lăsat tendința de creștere a consumului real undeva între sus și lateral:

Chiar și în cadrul raportului Jolts de ieri au existat semnale mixte. Rata de renunțare este în general considerată un indicator mai fiabil al restrângerii pieței forței de muncă decât numărul de deschideri (la urma urmei, este ușor să postezi un loc de muncă vacant). Rata de demisie a crescut la 2,6%, încă mult mai mare decât rata de 2,3% înregistrată înainte de pandemie. Și, după cum a subliniat Matthew Luzzetti de la Deutsche Bank săptămâna trecută, o mare parte din scăderea recentă a ratei de demisie se datorează unui singur sector: serviciile profesionale. Scoateți acest sector și piața forței de muncă pare și mai strânsă. Jason Furman sugerează puține motive pentru a paria pe o relaxare a pieței muncii:

Sondajul ISM, de asemenea, arată mai rău decât celălalt sondaj privind activitatea de producție, publicat de S&P:

Adevărul este că, în ciuda tuturor motivelor (pe care le considerăm valide) pentru a suspecta că economia este destinată în cele din urmă la recesiune, acest lucru nu este evident în datele contemporane. Acel pilon cheie al rezilienței, consumul, se menține ferm. Piața forței de muncă, deși nu mai este la fel de tensionată ca înainte, este, după toate măsurile, încă tensionată. În trecut, industria prelucrătoare a trecut prin mai multe luni de contracție fără a se transforma într-o recesiune mai amplă.

Argumentele pentru recesiune trebuie să fie făcute în mod previzibil. Fed ar putea face o pauză în luna mai, dar ratele, la 5 la sută, au doborât deja câteva bănci. În condițiile în care costurile depozitelor sunt în creștere, există toate motivele să ne așteptăm ca condițiile de creditare să se înăsprească. Se așteaptă ca economiile excedentare ale consumatorilor să se epuizeze cândva în toamnă. Și, cel mai important, până când inflația nu se dezgheață, ratele nu pot fi reduse. Aceasta nu este o configurație ușoară pentru economie și nici pentru activele de risc. (Ethan Wu)

Revenirea tehnologiei

Acestea sunt șase dintre cele mai performante șase dintre cele șapte acțiuni din S&P 500 de la începutul anului până în prezent. Acești lideri ai indicelui au multe în comun, așa cum se reflectă în modelul lor comun de performanță a prețurilor asemănător cu Nike-swoosh de la sfârșitul anului 2021.

Toate sunt tehnologii (sau sunt cel puțin adiacente tehnologiei, în cazul Align, care face produse de îndreptare a dinților whizzy). Toate au avut raliuri sălbatice în timpul pandemiei, au atins vârful la sfârșitul lui 21 și apoi au fost absolut înfundate în 22. Punctele lor cele mai scăzute au venit, în mod convenabil, chiar la sfârșitul acelui an. În ’23, toate au crescut cu cel puțin 48%. Totuși, toate rămân sub maximele lor pandemice; toate, cu excepția Nvidia, sunt mult sub ele. În cele din urmă, acestea nu sunt acțiuni ieftine. Cea mai ieftină dintre ele, Meta, cu un câștig de 22 de ori mai mare decât câștigurile viitoare, se bucură de o mică primă față de piață. Nvidia este de 60 de ori.

În mod colectiv, aceste acțiuni sunt suficient de mari pentru ca poziția lor de lider să conteze: capitalizarea totală a pieței lor în 2,2 miliarde de dolari, adică mai mult de 6% din S&P.

Graficul mi se pare ușor îngrijorător. Dacă piața anticipează o revenire la regimul fericit din 2020-2021, cu rate care scad din nou aproape de zero, în timp ce acțiunile tehnologice se tranzacționează la multiplii mari, se pregătește pentru dezamăgire. Chiar dacă ratele au atins un nivel maxim, lucrurile s-au schimbat, iar vremurile vechi nu se vor mai întoarce. Odată ce acest lucru va deveni clar, saltul tehnologic – un suport cheie pentru piață de la începutul anului până în prezent – ar putea foarte bine să cadă.

Cu toate acestea, există motive pentru a crede că impulsul va continua. Pentru început, două dintre companiile din graficul de mai sus, Meta și Salesforce, se redresează cel puțin în parte pentru că managementul încearcă să se orienteze spre profitabilitate și randamentul acționarilor. Eficacitatea acestor pivoți rămâne încă de dovedit, dar cel puțin există o poveste fundamentală în vigoare.

În continuare, doi dintre ceilalți lideri, Nvidia și AMC, sunt acțiuni de semiconductori și, așa cum a susținut analistul Sean Darby de la Jefferies, ciclul semiconductorilor pare să fie aproape de un minim. Graficul său:

În continuare, este posibil să fi văzut pur și simplu câștigurile și prețurile acțiunilor din sectorul tehnologic depășind tendința lor pe termen lung, iar apoi să se corecteze excesiv. Acum se pot întoarce la tendința lor foarte benignă pe termen lung. Binky Chadha de la Deutsche Bank oferă acest grafic (la scară logaritmică) al performanței relative a creșterii megacap și a tehnologiei față de restul S&P:

Această tendință este susținută, la rândul său, de creșterea puternică a câștigurilor pe termen lung:

Întrebarea dificilă este dacă nu cumva întreaga perioadă de creștere toridă a câștigurilor și de apreciere a acțiunilor de după 2008 a fost în sine o anomalie istorică. Nu sunt sigur. Dar este clar că soarta marelui ricoșeu tehnologic este crucială pentru perspectivele pe termen scurt ale investitorilor în acțiuni din SUA.

Sursa – www.ft.com