Raportul Art Basel/UBS constată o încetinire a creșterii, în ciuda succeselor mari

Piața globală de artă a generat vânzări estimate la 67,8 miliarde de dolari în 2022, cel mai ridicat nivel din 2014, dar nu atât de puternic pe cât se așteptau mulți, arată cel mai recent raport Art Basel/UBS Art Market, lansat astăzi.

„În timp ce anul a fost cu siguranță marcat de vânzări și evenimente excepționale, rezultatele generale au fost mult mai mixte. . . rezultând o creștere mai redusă decât se anticipa”, scrie Clare McAndrew, fondatorul consultanței Arts Economics și autorul raportului anual. Vânzările publice de profil înalt, care învârte bani, în special suma de 1,6 miliarde de dolari a lui Christie din colecția regretatului co-fondator al Microsoft, Paul Allen, dăduseră impresia unui 2022 extraordinar.

În general, ea descrie o piață foarte grea, fragmentată, care funcționează greu pentru a rămâne nemișcată într-un mediu macroeconomic provocator. Vânzările anuale au crescut cu 3%, o încetinire bruscă față de câștigul de 31% din anul precedent, deși 2021 a fost puternic flatat de impactul majorității regiunilor care au rezultat din restricțiile pandemice. Vânzările de NFT-uri legate de artă au scăzut la jumătate, la 1,5 miliarde de dolari.

China s-a dovedit a fi cea mai mare victimă geografică anul trecut: vânzările au scăzut în ansamblu cu 14% în 2022, la 11,2 miliarde de dolari, pe măsură ce politicile țării împotriva Covid-19 și-au făcut efectul, iar bogăția populației miliardate a scăzut cu 27%.

Pierderea Chinei a fost câștigul Regatului Unit, revenit pe locul doi în clasamentul global și cu vânzări mai mari (cu 5 la sută) și cotă de piață îmbunătățită (18 la sută, în creștere cu un punct procentual față de 2021), impulsionate de comunitatea de dealeri. În ciuda presiunilor și complexității Brexit-ului, raportul a constatat că Regatul Unit este cea mai internațională dintre piețe, cu 60% din vânzările dealerilor efectuate către cumpărători din străinătate. La celălalt capăt al scalei, dealerii din China continentală au realizat doar 13% din vânzări la nivel internațional.

Amestecarea anuală între China și Marea Britanie pentru al doilea loc păliște în comparație cu dominația crescândă a pieței americane, cu motor din New York și reprezentând 45% din valoarea pieței globale în 2022 (43% în 2021), cu vânzările au crescut cu 8%. Sediul majorității dealerilor de categorie grea din lume se află în New York și aici au loc cele mai scumpe vânzări la licitație. În 2022, 41 din primele 50 de loturi au fost vândute în New York, inclusiv bestsellerul de anul trecut, „Shot Sage Blue Marilyn” (1964) de Andy Warhol, pentru 195 de milioane de dolari, inclusiv taxe.

Licitatorul Jussi Pylkkänen vinde filmul lui Warhol „Shot Sage Blue Marilyn” (1964) © Emilio Madrid

McAndrew împarte piața de artă în două secțiuni mari – licitații (în mare parte publice, dar inclusiv vânzări private efectuate de casele de licitații) și dealeri. Aceștia din urmă funcționează în mod privat, așa că McAndrew își obține cifrele printr-un sondaj pe care ea îl conduce de mai bine de 15 ani; a avut de data aceasta puțin peste 1.300 de respondenți.

Ea a descoperit că segmentul de dealeri, format din aproape 300.000 de companii, a reprezentat 55% din cota de piață în 2022 și a crescut vânzările cu 7%. Sectorul licitațiilor a scăzut cu 2%, lucru despre care McAndrew recunoaște că a fost o surpriză în ceea ce părea a fi un an extraordinar. „Dacă te uiți dincolo de comunicatele de presă, este o poveste diferită”, spune ea. Ea notează că Christie’s, Sotheby’s și Phillips au raportat toți ani record, cu o cifră de afaceri combinată în creștere cu 11%, dar identifică peste 500 de case de licitații de nivel mediu, sub câteva din partea de sus, unde imaginea a fost mai amestecată. Un sondaj separat de aproximativ 100 de licitatori de nivel mediu a constatat că profiturile la 40% au scăzut în 2022.

Problemele de polarizare persistă în toată piața. La licitație, segmentul de lucrări de peste 10 milioane de dolari a fost singura zonă care a crescut în valoare (cu 12 la sută) și a reprezentat 32 la sută din valoare, dar doar o jumătate de procent din volum anul trecut. Dealerii reflectă o dinamică similară – cea mai mare creștere și profitabilitate au fost raportate de cei cu o cifră de afaceri de peste 10 milioane USD. Acești dealeri raportează, de asemenea, cea mai mare pondere a vânzărilor la târgurile de artă și cel mai mare număr mediu de expoziții pe an (13), alimentând frenezia de nivel superior. La galeriile cu o cifră de afaceri sub 250.000 USD, vânzările au scăzut cu 3%, agravate de criza costului vieții care le-a afectat atât propriile operațiuni, cât și puterea de cheltuieli a clienților lor.

Costurile afacerii cu artă au plafonat creșterea anul trecut: raportul notează că transportul maritim în special a „explodat”, unii dealeri considerând acest lucru la 40% din cheltuieli, față de 20% în 2021.

Vânzările online au scăzut considerabil de la apogeul pandemiei (de la 25% din cifra de afaceri în 2020 la 16% în 2022). Acestea sunt încă peste nivelurile lor dinainte de pandemie și, potrivit raportului, sunt aici pentru a rămâne – în special pentru a aduce noi cumpărători importanți.

Privind în perspectivă, McAndrew constată că întreprinderile de artă se află în modul de testare a stresului, descoperă cum să navigheze cel mai bine în mediul economic provocator și propriile activități în cadrul acestuia. Ea spune pentru Financial Times: „Oamenii nu stau și nu fac nimic. Ultimii ani ne-au învățat că nu totul este simplu, dar vestea bună este că unii oameni învață cum să preia conducerea.”

Sursa – www.ft.com