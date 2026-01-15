O criză globală de memorie RAM generează creșteri de prețuri pentru PC-uri și smartphone-uri. Potrivit unei analize The Verge, cererea masivă din sectorul inteligenței artificiale îi determină pe marii producători să își reorienteze producția. Analiștii estimează că penuria de componente se va prelungi în următorii ani, fără semne de ameliorare pe termen scurt.

Cererea din sectorul AI, motorul crizei

Memoria RAM este o componentă esențială în majoritatea dispozitivelor electronice. Aceeași tehnologie este utilizată intensiv de companii precum OpenAI, Anthropic, Google și Meta pentru serverele din centrele de date. Dezvoltarea modelelor de inteligență artificială necesită o putere de calcul foarte mare și cantități masive de memorie rapidă, punând o presiune fără precedent pe lanțul de aprovizionare.

Principalii producători de memorii – Samsung, SK Hynix și Micron – beneficiază de explozia cererii. Aceștia își reorientează producția de la componentele pentru consumatori către contracte mai profitabile cu giganții din domeniul AI. Schimbarea strategică reduce disponibilitatea modulelor de memorie pe piața de consum.

Impactul direct asupra consumatorilor și producătorilor

Reorientarea producției a dus la o penurie de memorie RAM pentru produsele de larg consum. Acest deficit scumpește atât kiturile de memorie pentru cei care își asamblează PC-uri, cât și costurile de producție pentru laptopuri, smartphone-uri sau console de jocuri. Producătorii de echipamente sunt nevoiți fie să își reducă marjele de profit, fie să transfere costurile suplimentare către clienți.

Anumite companii au aplicat deja majorări. Raspberry Pi și Framework, producător de laptopuri modulare, au anunțat scumpiri ale produselor, invocând costurile la memorie. Alți producători, printre care Dell, Asus, Acer, Xiaomi și Nothing, au avertizat că vor urma creșteri de prețuri. Conform sursei citate, prețurile au ajuns la un nivel atât de ridicat, încât unele magazine compară vânzarea memoriilor RAM cu cea a homarilor.

Perspective pe termen lung: criza va persista

Deficitul de memorie RAM nu dă semne de ameliorare, iar perspectivele pe termen lung indică o continuare a trendului. O prognoză a International Data Corporation (IDC) arată că această criză ar putea „persista mult și în 2027”. Estimarea sugerează că piața nu se va stabiliza curând, iar prețurile ar putea rămâne la un nivel ridicat pentru o perioadă extinsă.

Declarațiile din industrie susțin această prognoză. Micron, unul dintre cei trei mari producători, a anunțat că deficitul se va „prelungi” dincolo de anul 2026. Compania a decis, de asemenea, să închidă brandul său de consum, Crucial, pentru a se concentra pe vânzarea de memorii RAM și SSD-uri direct către companiile din domeniul inteligenței artificiale, unde marjele de profit sunt mai mari.