Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat sâmbătă că Pădurea Băneasa poate deveni parc natural și arie protejată, un demers așteptat de zeci de mii de bucureșteni. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului de lansare a studiului de fundamentare științifică, document esențial care a fost deja depus la Academia Română pentru avizare.

Un pas esențial a fost făcut

Prezentă la evenimentul organizat de Asociația Parcul Natural București, Diana Buzoianu a subliniat importanța momentului, după ce studiul necesar a ajuns pe masa Academiei. E drept că de aici încolo lucrurile ar trebui să se miște mai repede.

„Astăzi facem un pas esenţial. Chiar ieri aţi reuşit să depuneţi studiul necesar la Academie pentru a putea să arătăm cu toţii că pădurea Băneasa poate să fie un parc natural, poate să fie o arie protejată. Academia se va pronunţa exact care este tipul de arie protejată, dar oricum indiferent de situaţie, scopul principal, misiunea noastră principală este să protejăm această pădure”, a declarat Diana Buzoianu.

O istorie a controverselor

Demersul de a proteja pădurea nu este nou și vine după ani de zile de discuții aprinse în spațiul public. V-ați gândit vreodată de ce a durat atât de mult? Ministrul a reamintit de luptele duse pentru a opri diverse proiecte care amenințau integritatea spațiului verde.

„Am avut foarte multe discuţii în ultima perioadă, astăzi este un moment de bucurie, dar ştim cu toţii, am avut discuţii nenumărate despre pădurea Băneasa, despre dezvoltarea care a trebuit să fie uneori oprită pentru că urmau să fie cimentate bucăţi din pădurea Băneasa, despre drumul din pădurea Băneasa, care a fost un subiect ani de zile discutat şi paradiscutat”, a explicat ministrul Mediului.

Iar acum, direcția pare să fie, în sfârșit, una clară. „Cred că astăzi dăm o direcţie absolut clară pentru pădurea Băneasa şi anume că pe lângă cele zeci de mii de bucureşteni care au venit şi au spus că vor ca această pădure să fie protejată, iată avem la masă inclusiv autorităţi publice care îşi asumă că este o misiune comună acest lucru”, a adăugat Buzoianu.

Care sunt pașii următori

Deci, cum vine asta, ce se întâmplă mai departe? Procedura birocratică este destul de strictă. După avizul Academiei Române, este nevoie de implicarea autorităților locale, mai exact de hotărâri ale consiliilor locale, înainte ca Ministerul Mediului să poată iniția hotărârea de guvern (actul normativ final prin care se declară aria protejată).

Misiunea este asumată.

„Din partea Ministerului Mediului este clar o misiune pe care ne-o asumăm. Imediat ce va veni punctul de vedere de la Academie, avem alături în acest proces primăriile de la nivel local care trebuie să dea hotărâri de Consiliu Local ca să poată să fie după aia iniţiată hotărârea de guvern. În momentul în care vom avea absolut toate documentele pentru a putea face pasul pentru a fi declarată arie protejată pădurea Băneasa, Ministerul Mediului va face acest pas. Deci ne asumăm ferm că vrem să protejăm această pădure, de altfel este unul dintre punctele esenţiale pentru anul acesta pe care sperăm să le îndeplinim împreună. Şi să ne bucurăm după ce obţinem această victorie că ştim că şi pe mai departe în anii următori pădurea va fi protejată”, a mai afirmat Diana Buzoianu.