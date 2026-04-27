Elon Musk a amplificat pe platforma sa, X, o investigație extinsă a publicației The New Yorker despre comportamentul presupus înșelător al lui Sam Altman. Mișcarea vine exact în momentul în care procesul intentat de Musk împotriva OpenAI și a lui Altman a ajuns luni dimineață în fața unui juriu, într-un tribunal federal.

Musk plateste pentru a promova articolul critic

Utilizatorii care navigau luni pe X au observat o postare din 6 aprilie a lui Ronan Farrow, coautor al articolului din New Yorker, care promova investigația. Un pop-up apărut în aplicația mobilă a X confirma că postarea a fost amplificată de contul „@elonmusk”, adică de proprietarul platformei. Amplificarea (boosting) este o funcție care permite abonaților X să plătească o taxă suplimentară pentru a-și face postările mai vizibile. Iar Musk nu s-a oprit aici. El a repostat articolul lui Farrow de pe contul său personal.

A adăugat și un comentariu tăios, făcând referire la o poreclă menționată în articol. „A-l numi «Escrocul» Altman este corect. Merită citit pe deplin”, a scris Musk pe X. Pe bune, Musk a plătit ca să vadă toată lumea ce crede el despre fostul său partener.

O promovare platita, dar nemarcata

Postarea promovată de Farrow nu a apărut cu eticheta „reclamă” (ad) în feed-ul utilizatorilor. Numai ca, atunci când utilizatorii dădeau click pe meniul de opțiuni al postării, printre variante apărea și „raportează reclama”. Asta deși chiar regulile platformei X sunt clare. Într-o pagină de întrebări frecvente despre funcția de amplificare, compania precizează că „postările promovate trebuie să se auto-identifice ca publicitate și să respecte politicile de publicitate ale X”.

Miza procesului: Misiunea non-profit a OpenAI

Dincolo de atacurile de pe rețelele sociale, în sala de judecată lucrurile sunt și mai serioase. Procesul intentat de Musk vizează OpenAI, pe Sam Altman, pe președintele companiei, Greg Brockman, și chiar pe Microsoft. Acuzația principală este că producătorul ChatGPT s-a abătut de la misiunea sa fondatoare, non-profit: aceea de a se asigura că inteligența artificială generală aduce beneficii întregii umanități.

Musk, unul dintre cofondatorii OpenAI, a investit zeci de milioane de dolari în organizație în primii ani. El susține în instanță că investiția sa nu a fost folosită conform intenției inițiale. În replică, OpenAI a respins acuzația, argumentând că Musk știa de la bun început că, pentru a-și atinge obiectivele, compania va trebui să devină, în cele din urmă, o afacere de mari dimensiuni.

Lucrurile sunt complicate.

Selectia juratilor, o provocare

Procesul a demarat oficial luni cu selecția juriului (o etapă esențială în sistemul judiciar american). Încă de la început au apărut probleme pentru echipa lui Musk. Mai mulți potențiali jurați au semnalat că nu sunt fani ai lui Elon Musk sau ai inteligenței artificiale în general. Ce șanse are Musk să găsească un juriu complet imparțial în Silicon Valley, fie vorba între noi? Dar procesul abia a început, iar lupta pentru sufletul OpenAI se anunță a fi una de lungă durată.