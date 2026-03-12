Focarul de rujeolă din SUA încetinește după 1.000 de cazuri. Vaccinarea a explodat cu 133%

Cel mai mare focar de rujeolă din Statele Unite din ultimii 30 de ani, care a infectat aproape 1.000 de persoane în Carolina de Sud, dă în sfârșit semne de încetinire. Cu toate acestea, autoritățile sanitare avertizează că pericolul nu a trecut, iar SUA riscă să piardă un statut sanitar obținut în urmă cu peste două decenii.

După ce la apogeul epidemiei, la mijlocul lunii ianuarie, se înregistrau aproximativ 200 de cazuri noi pe săptămână, acum numărul a scăzut la circa 10 cazuri săptămânale. Potrivit publicației Wired, care a analizat datele de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), la nivel național au fost confirmate 1.281 de cazuri de rujeolă în acest an, până la data de 5 martie. Cifra reprezintă deja mai mult de jumătate din totalul de 2.283 de cazuri documentate pe parcursul unui întreg an de referință recent.

SUA riscă să piardă statutul de eliminare a rujeolei

Rujeola a fost declarată eliminată în Statele Unite în anul 2000. Acest statut se obține atunci când nu mai există transmitere continuă a virusului pe teritoriul țării pentru o perioadă mai mare de un an. Chiar și cu scăderea numărului de cazuri din Carolina de Sud, SUA se află acum în pericol de a pierde această certificare importantă. Conform CDC, anul acesta au fost înregistrate 12 focare în țară, inclusiv în state precum Arizona, Texas și Utah.

Avertismentul epidemiologului: „Trebuie să fim vigilenți”

Linda Bell, epidemiologul șef al statului Carolina de Sud, s-a arătat încurajată de scăderea numărului de noi infecții, dar a subliniat că vacanța de primăvară din martie ar putea duce la noi expuneri, pe măsură ce familiile călătoresc. „Rămânem îngrijorați și trebuie să fim conștienți de faptul că putem vedea o nouă creștere a cazurilor de la numărul redus pe care îl vedem acum”, a declarat ea într-o conferință de presă pe 4 martie.

Oficialul a adăugat că speranța este ca tendința să rămână descendentă, însă vigilența este esențială. „Suntem foarte optimiști că tendința descendentă va continua, dar trebuie să fim vigilenți în privința riscului de a vedea un nou val”, a completat Bell.

Cum s-a răspândit virusul: școli, biserici și sărbători

Focarul a început cu doar câteva cazuri în luna octombrie și s-a concentrat în comitatul Spartanburg. Ratele scăzute de vaccinare din școli au facilitat răspândirea virusului, iar evenimentele sociale din preajma sărbătorilor de iarnă au alimentat o explozie a cazurilor în ianuarie. Potrivit Lindei Bell, și bisericile au reprezentat o sursă majoră de expunere.

Simptomele rujeolei, care includ febră mare, tuse, secreții nazale și ochi apoși, apar de obicei la una sau două săptămâni după expunere. Erupția cutanată caracteristică se dezvoltă abia după alte câteva zile, ceea ce întârzie diagnosticarea. Boala poate provoca complicații severe, cum ar fi pneumonia și edemul cerebral, ambele fiind documentate în rândul pacienților din Carolina de Sud. Peste 93% dintre cazuri au apărut la persoane nevaccinate, marea majoritate fiind copii sub 18 ani.

Reacția populației: Creștere masivă a vaccinărilor

Criza sanitară a determinat o creștere a numărului de vaccinări cu serul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) atât în comitatul Spartanburg, cât și în întregul stat. Comparativ cu luna februarie a anului trecut, în comitatul Spartanburg s-a înregistrat o creștere de 133% a vaccinărilor, reprezentând aproximativ 900 de doze suplimentare administrate. La nivel de stat, în februarie au fost administrate încă 7.000 de doze de vaccin, o creștere de 70% față de aceeași perioadă a anului precedent.