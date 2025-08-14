iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Apple pregătește lansarea din septembrie cu iPhone 17, iar zvonurile spun că va fi cel mai subțire telefon făcut vreodată. Modelele Pro vin cu ecrane mai mari, cameră de 24MP și prețuri care depășesc 1.200 de dolari. Dar iPhone Air ar putea atrage toată atenția cu un design incredibil de subțire, de doar 5,5 mm!

Ce surprize pregătește Apple la evenimentul din 9 septembrie În fiecare toamnă, Apple aduce noutăți importante în tehnologie, iar anul acesta se anunță schimbări spectaculoase pentru iPhone 17. Noul iPhone 17 Pro Max promite o baterie mai mare, iar iPhone Air ar putea stabili un record pentru cel mai subțire smartphone de pe piață. Toate aceste inovații vin însă cu prețuri pe măsură, ceea ce va influența cu siguranță piața telefoanelor mobile.

iPhone 17 Pro și Pro Max: design nou, ecrane mai mari și prețuri ridicate iPhone 17 va fi aproape la nivelul modelelor Pro, cu un ecran de 6,3 inch și o rată de reîmprospătare de 120Hz, ceea ce va oferi o experiență vizuală mult mai fluidă. Camera frontală de 24 de megapixeli și noile culori, violet și verde, vor aduce un aer proaspăt gamei iPhone 17. Aceste caracteristici vor fi apreciate de utilizatorii care caută un telefon performant și modern. Modelele Pro și Pro Max atrag atenția prin designul schimbat: camerele de pe spate vor fi dispuse într-o bară dreptunghiulară care se întinde pe toată lățimea telefonului. Senzorul de lumină și microfonul vor fi mutate spre dreapta, iar logo-ul Apple va fi centrat pentru un aspect elegant. Se zvonește că banda de titan de pe Pro va fi înlocuită cu aluminiu, pentru a reduce costurile și a face telefonul mai ușor. Prețuri estimate: iPhone 17 la 800 de dolari, Pro la 1.050 de dolari, iar Pro Max la 1.250 de dolari, fără opțiunea de 128GB.

iPhone 17 la 800 de dolari, Pro la 1.050 de dolari, iar Pro Max la 1.250 de dolari, fără opțiunea de 128GB. Baterie mai mare: Pro Max va fi puțin mai gros pentru a acomoda o baterie mai mare, ceea ce va îmbunătăți autonomia.

Pro Max va fi puțin mai gros pentru a acomoda o baterie mai mare, ceea ce va îmbunătăți autonomia. Culori noi: Versiunile Pro vor veni cu nuanțe metalice moderne. De ce nu mai există opțiunea de 128GB? Conform unor surse, Apple va oferi doar variante de 256GB, 512GB sau 1TB pentru modelele Pro, eliminând opțiunea de 128GB. Această decizie ar putea crește profitul companiei, însă mulți utilizatori ar putea fi nemulțumiți să plătească mai mult pentru spațiu de stocare pe care nu îl folosesc. Acest lucru ar putea influența decizia de cumpărare pentru cei interesați de noul iPhone 17.

iPhone Air: subțire ca niciodată și cu un design inovator Pentru cei care doresc un telefon cât mai subțire, iPhone Air promite să fie o adevărată revoluție. Cu o grosime de doar 5,5 mm, este cu 0,08 mm mai subțire decât modelele actuale și va avea un ecran generos de 6,6 inch. Apple vrea să răspundă astfel tendinței de pe piață de a lansa telefoane tot mai subțiri, concurând direct cu modele precum Samsung Galaxy S25 Edge, care are 5,8 mm grosime. Totuși, designul extrem de subțire vine cu unele compromisuri. iPhone Air va avea o singură cameră pe spate, spre deosebire de Plus, care avea două. În plus, din cauza spațiului limitat, este posibil să nu existe difuzor în partea de jos, iar sunetul să fie redat doar prin earpiece-ul de sus. Aceste schimbări ar putea influența preferințele utilizatorilor care caută un telefon performant și subțire. Preț estimat: 950 de dolari pentru un model cu o singură cameră.

950 de dolari pentru un model cu o singură cameră. Culori disponibile: negru, argintiu și auriu deschis, pentru cei care preferă un design discret. Se discută că iPhone Air ar putea deschide drumul pentru primul iPhone pliabil, care ar urma să fie lansat în 2026. Astfel, Apple își consolidează poziția pe piața telefoanelor inovatoare și subțiri.

Apple Watch Ultra 3 și AirPods Pro 3: funcții noi pentru sănătate și sunet îmbunătățit După o pauză de doi ani, Apple Watch Ultra 3 este așteptat cu funcții noi, precum încărcare rapidă, 5G și conectivitate prin satelit. Se vorbește și despre un ecran mai mare și funcții de monitorizare a tensiunii arteriale, care vor alerta utilizatorii dacă valorile sunt prea ridicate sau prea scăzute. Există și discuții despre o funcție pentru detectarea apneei de somn, însă aceasta ar putea fi amânată pentru ajustări suplimentare. Apple a anunțat recent lansarea unei funcții îmbunătățite pentru măsurarea oxigenului din sânge, disponibilă pe unele modele Series 8, 10 și Ultra. Este posibil ca și Ultra 3 să beneficieze de această noutate, dar nu există încă detalii despre includerea ei în watchOS 26. Pentru Apple Watch SE 3, nu sunt așteptate schimbări majore, poate doar un ecran mai mare sau o versiune din plastic. Prețuri pentru ceasuri: SE 3 la 250 de dolari, Series 11 la 400 de dolari, Ultra 3 la 800 de dolari. AirPods Pro 3 ar putea veni cu un design mai subțire, comenzi tactile și o carcasă mai mică. Noul cip H3 va îmbunătăți anularea zgomotului și va oferi o experiență audio adaptivă, ceea ce va atrage utilizatorii care caută cele mai noi tehnologii pentru sunet.