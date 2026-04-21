Noul Mercedes electric de bază impresionează cu trei afișaje digitale pe bord, inclusiv unul pentru pasager care funcționează ca un cadru foto. Versiunile superioare transformă acest ecran într-unul tactil sau îl integrează într-un Superscreen continuu.

Mulți șoferi sunt curioși cum arată interiorul unui Mercedes nou atunci când aleg varianta de bază. Pentru noua generație electrică C-Class, răspunsul e clar: ecrane peste tot. Comparativ cu modelul CLA cu motor termic, unde versiunea entry-level nu avea al treilea ecran, la C-Class electric acesta este prezent indiferent de configurație.

Chiar și cea mai accesibilă versiune vine cu trei ecrane digitale, toate integrate sub o singură suprafață de sticlă. Nu există posibilitatea de a renunța la ele. Este o diferență importantă față de modelele cu motor pe benzină sau diesel din gamă.

Primele detalii despre dotările standard

Sistemul MBUX de bază al C-Class EV 2027 reunește trei elemente principale. Primul este un ecran digital pentru instrumentar, cu diagonala de 10,3 inch. Al doilea este ecranul central de infotainment, de 14 inch. Al treilea ecran, amplasat în fața pasagerului, iese în evidență prin funcția sa mai puțin obișnuită.

Acest al treilea ecran, numit de Mercedes „panou decorativ animat digital”, nu este tactil în configurația standard. Rolul său este mai degrabă decorativ, funcționând ca un cadru foto digital. Utilizatorul poate selecta o imagine preferată din sistemul de infotainment, care va fi afișată permanent pe acest panou.

Așadar, dacă pasagerul spera să poată controla funcții media sau de navigație din fața sa, în varianta de bază acest lucru nu este posibil. Ecranul are un rol estetic, nu funcțional.

Ce se întâmplă când alegi opțiunile suplimentare

Cei care vor mai mult de la ecranul pasagerului pot opta pentru pachetul Superscreen, disponibil contra cost. Prin această opțiune, panoul decorativ devine tactil și permite pasagerului să folosească anumite funcții ale sistemului de infotainment, independent de șofer.

Există și varianta Hyperscreen pentru cei care își doresc tehnologie de top. Hyperscreen-ul este un ecran continuu, de 39,1 inch, care se întinde aproape pe toată lățimea bordului. Principalul avantaj este eliminarea muchiilor groase care separă ecranele în celelalte configurații, oferind o suprafață netedă și un efect vizual puternic.

Acest tip de ecran a mai fost folosit pe modelul electric GLC și acum este extins și la C-Class EV, ceea ce arată direcția clară pentru gama electrică Mercedes.

O diferență care schimbă totul în interior

Modelul C-Class cu motor clasic, lansat în 2021 (W206), urmează să primească un facelift în curând. Mulți se întreabă dacă și această versiune va primi trei ecrane standard. Chiar dacă poartă același nume, modelele electric și cu motor termic sunt foarte diferite.

C-Class EV (W520) folosește o platformă dedicată vehiculelor electrice, fără legătură cu cea a modelului pe benzină. Această diferență tehnică permite abordări distincte pentru design și tehnologie. Mercedes ar putea alege soluții diferite pentru interior, în funcție de motorizare.

Totuși, la modelele electrice, strategia pare stabilită. Mercedes mizează pe ecrane, la fel ca rivalii săi BMW și Audi. Ecranele aduc integrare pentru multe funcții și permit actualizări software, dar schimbă complet imaginea clasică a interiorului.

Un nou tip de lux în cabina Mercedes

Prezența ecranelor mari limitează libertatea creativă a designerilor, care înainte puteau folosi materiale variate, butoane fizice sau comutatoare elegante. Acum, suprafețele acoperite cu sticlă domină bordul.

Unii consideră că această tendință afectează senzația de lux autentic. Bordurile cu detalii lucrate manual sau comutatoare solide devin tot mai rare.

Reacții din industrie și cum ar putea arăta viitorul

Motor1 a subliniat: „O mașină de lux ar trebui să ofere o estetică de bord de înaltă calitate, lucru dificil de realizat când ecranele domină cabina.” Nici Gorden Wagener, șeful designului Mercedes-Benz, nu a evitat problema. Într-un interviu pentru ABC News, el a declarat: „Ecranele nu sunt un lux.”

Chiar dacă noul C-Class EV este plin de ecrane, nu este singurul model din gamă cu această abordare. Modelele de top, precum Clasa S 2027 sau viitorul AMG GT Coupe cu patru uși electric, au și ele layout-uri cu trei ecrane. Mercedes merge pe această direcție, iar butoanele clasice par să dispară încet din peisaj.

„Vrei să ai o referință vizuală pe ecran sau poate vrei să te uiți la un film și lucruri de genul acesta. Deci, da, ai nevoie de ecrane mari.”, spune Gorden Wagener, șeful designului Mercedes-Benz.

În acest context, rămâne de văzut dacă Mercedes va reuși să combine tehnologia avansată cu sentimentul autentic de lux, așa cum speră mulți fani ai mărcii. Pentru moment, ecranele mari și funcțiile digitale domină interiorul noilor modele electrice.

C-Class EV 2027 este un exemplu clar al acestei tendințe, iar viitorul va arăta dacă această strategie va rămâne preferată și peste câțiva ani.