Meta a început să elimine de pe Facebook și Instagram reclamele plasate de firme de avocatură care căutau noi reclamanți pentru procesele privind dependența de social media. Mișcarea vine la doar câteva zile după ce două jurii diferite au obligat compania la plata unor daune combinate de 381 de milioane de dolari în cazuri separate legate de vătămarea tinerilor.

Reacția oficială a companiei

Decizia a fost anunțată tranșant de purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone. „Nu le vom permite avocaților specializați în procese să profite de pe urma platformelor noastre, în timp ce susțin simultan că acestea sunt dăunătoare”, a declarat acesta.

compania nu mai acceptă ca avocații să folosească tocmai uneltele pe care le acuză în instanță pentru a-și găsi clienți. O mișcare îndrăzneață, ar spune unii.

Procese de sute de milioane

Hotărârea Meta nu vine din senin, ci este o consecință directă a două pierderi majore în instanță. Într-un caz din Los Angeles, jurații au stabilit că atât Meta, cât și Google (deținut de Alphabet) poartă responsabilitatea pentru depresia și ideația suicidară a unei tinere, care a susținut că a dezvoltat o dependență timpurie de Instagram și YouTube. Cele două companii au fost obligate la plata unor daune combinate de 6 milioane de dolari.

Iar cu doar o zi înainte de acest verdict, un alt juriu, din New Mexico, a impus o sancțiune de 375 de milioane de dolari împotriva Meta. Acolo, compania a fost găsită vinovată că a indus în eroare utilizatorii cu privire la siguranța platformelor sale pentru copii și că a permis exploatarea sexuală a minorilor.

Sumele sunt, pe bune, uriașe.

Amploarea litigiului

Dincolo de aceste două cazuri, documentele judiciare arată o imagine mult mai amplă. O instanță de stat din California găzduiește în prezent peste 3.300 de procese legate de dependență care vizează Meta, Google, Snap și ByteDance (compania mamă a TikTok). Separat, un alt grup de aproximativ 2.400 de cazuri, intentate de persoane fizice, districte școlare, municipalități și chiar guverne de stat, a fost consolidat în fața unei instanțe federale din California.

V-ați fi gândit că amploarea este atât de mare?

Mașinăria de recrutat clienți

Facebook a fost una dintre platformele folosite intens pentru publicitatea de recrutare de către firme precum Morgan & Morgan, care a făcut parte din echipa juridică ce a obținut verdictul din Los Angeles. Pe lângă firmele de avocatură, diverse companii intermediare, cum ar fi White Heart Legal din Tennessee, rulau propriile campanii pe rețelele sociale pentru a direcționa potențiali clienți către avocați.

Rustin Silverstein, fondatorul X Ante (o firmă ce monitorizează publicitatea în litigii de masă), a declarat că rețelele sociale au devenit un canal tot mai important pentru recrutarea de reclamanți. Potrivit acestuia, în luna martie au fost difuzate la nivel național 671 de spoturi TV legate de aceste procese, un total lunar care nu mai fusese atins din iulie 2023. Numai că, după cele două verdicte, și publicitatea radio a explodat, ajungând la aproximativ 20.000 de difuzări în martie, aproape triplu față de ritmul anterior.

Structura financiară a acestor procese se bazează masiv pe aranjamente de contingență (un model în care avocații nu sunt plătiți decât dacă obțin daune sau o înțelegere pentru clienții lor), ceea ce le oferă un stimulent puternic să înscrie cât mai mulți reclamanți.

Ce face Google și cum se apără giganții

Și platformele Google difuzează reclame similare. Conform propriilor înregistrări ale Google, Social Media Victims Law Center, o firmă aflată în fruntea acestui val de litigii, a cumpărat spațiu publicitar pe platformele companiei. Nu este clar dacă Google intenționează să urmeze exemplul Meta și să elimine astfel de reclame; compania nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

În timpul procesului din Los Angeles, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a depus mărturie, apărând alegerile de design ale Instagram ca fiind „compromisuri de produs”, nu tactici concepute pentru a menține adolescenții captivi. Companiile au negat în general acuzațiile de dependență și susțin că iau măsuri pentru a proteja utilizatorii tineri de pe platformele lor.