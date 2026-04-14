O coaliție formată din 76 de organizații, în frunte cu ACLU (Uniunea Americană pentru Libertăți Civile), i-a trimis o scrisoare deschisă lui Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, cerându-i ferm să renunțe la planurile de a integra tehnologia de recunoaștere facială în ochelarii inteligenți Ray-Ban și Oakley. Grupurile consideră această funcție o „amenințare inacceptabilă la adresa vieții private și a libertății”.

Scrisoarea nu cere ajustări sau garanții suplimentare. Solicitarea este una tranșantă: anularea completă a proiectului.

O linie roșie pentru societate

Coaliția, care include organizații pentru drepturi civile, grupuri de combatere a violenței domestice, apărători ai drepturilor imigranților și sindicate (precum Electronic Privacy Information Center, Fight for the Future sau National Organization for Women), este de neclintit. Semnatarii susțin că pericolele generate de recunoașterea facială integrată în ochelari de zi cu zi „nu sunt de natură să poată fi abordate prin «modificări de design ale produsului, mecanisme de renunțare sau măsuri de protecție incrementale».”

Cum ar funcționa „Name Tag”?

Funcția, cunoscută intern în companie sub numele de „Name Tag”, ar urma să fie integrată în asistentul AI al ochelarilor inteligenți de la Meta. ar permite utilizatorilor să obțină informații despre persoanele pe care le întâlnesc. V-ați imagina să mergeți pe stradă și oricine să vă poată afla numele și profilul de Instagram doar privindu-vă prin niște ochelari de soare?

Se pare că există două versiuni posibile ale tehnologiei. Una ar recunoaște doar contactele existente ale utilizatorului pe platformele Meta, în timp ce a doua, mult mai controversată, ar putea identifica pe oricine are un cont public pe servicii precum Instagram.

Riscuri majore și acuzații grave

Kade Crockford, director la ACLU Massachusetts, a subliniat pericolele concrete. „Poporul american nu și-a dat consimțământul pentru această invazie masivă a vieții private”, a declarat acesta. „Hărțuitorii și escrocii ar avea o zi de pomină cu această tehnologie. Agenții federali ar putea să o folosească pentru a-și hărțui și intimida criticii.”

Dincolo de anularea funcției, scrisoarea mai adresează două cerințe specifice către Meta:

Să dezvăluie dacă dispozitivele sale purtabile au fost deja implicate în incidente de hărțuire, urmărire sau violență domestică.

Să fie transparentă cu privire la orice discuție, trecută sau prezentă, cu agenții federale precum Immigration and Customs Enforcement (ICE) sau Customs and Border Protection (CBP) referitoare la ochelari sau la datele colectate de aceștia.

Un calcul cinic și un „comportament josnic”

Scrisoarea aduce în discuție și un memoriu intern al Reality Labs, divizia Meta, dezvăluit anterior de The New York Times. În document, angajații Meta sugerau sincronizarea lansării funcției cu un moment în care organizațiile de advocacy ar fi suprasolicitate de alte probleme. Mai exact, se specula pe un climat politic în care grupurile „pe care ne-am aștepta să ne atace ar avea resursele concentrate pe alte preocupări”.

Semnatarii scrisorii au catalogat acest calcul drept un „comportament josnic”. Ba chiar au acuzat compania că încearcă să profite cinic, capitalizând pe „autoritarismul în creștere”.

Reacția Meta și un istoric plin de amenzi

Un purtător de cuvânt al Meta a oferit o reacție scurtă: „Concurenții noștri oferă acest tip de produs de recunoaștere facială, noi nu. Dacă am lansa o astfel de funcție, am adopta o abordare foarte atentă înainte de a implementa orice.”

Numai că istoricul companiei contrazice puțin această imagine prudentă. La sfârșitul anului 2021, sub presiune publică, Facebook a închis funcția de etichetare a fotografiilor și a șters datele de recunoaștere facială a peste un miliard de utilizatori. Decizia a venit după o serie de bătălii legale costisitoare, inclusiv plăți de aproximativ 2 miliarde de dolari pentru a soluționa procese privind confidențialitatea datelor biometrice în Illinois și Texas, și o plată de 5 miliarde de dolari către FTC (Comisia Federală pentru Comerț din SUA) într-un caz mai larg de confidențialitate care includea și recunoașterea facială.

Cifrele sunt uriașe.

E drept că amenda de 5 miliarde de dolari a fost cea mai mare pe care agenția o impusese vreodată la acel moment. Grupurile semnatare notează că Meta a plătit în total peste 7 miliarde de dolari în înțelegeri și amenzi pentru încălcarea vieții private în ultimii ani.