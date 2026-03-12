Netflix a anunțat achiziția InterPositive, o companie de inteligență artificială co-fondată de actorul Ben Affleck, într-o tranzacție care ar putea valora până la 600 de milioane de dolari. Afacerea s-ar putea clasa printre cele mai mari din istoria gigantului de streaming.

Deși Netflix nu a confirmat public detaliile financiare, Techcrunch relatează, citând surse Bloomberg, că plata în numerar ar putea fi mai mică. Proprietarii InterPositive ar urma să primească sume suplimentare condiționate de atingerea unor ținte specifice de performanță. Cea mai mare achiziție realizată vreodată de Netflix a fost preluarea Roald Dahl Story Company pentru aproximativ 700 de milioane de dolari.

Ce face exact compania co-fondată de Affleck

InterPositive dezvoltă instrumente care ajută cineaștii să lucreze mai eficient în etapa de post-producție. Tehnologia sa este folosită pentru a rezolva probleme de continuitate între cadre sau pentru a îmbunătăți vizual anumite scene. Compania specifică faptul că software-ul său nu generează conținut nou și nu utilizează filmări fără permisiune.

Strategia Netflix: AI integrat în producția de conținut

Această achiziție face parte dintr-un efort mai amplu al Netflix de a integra inteligența artificială în producția de conținut. Compania a utilizat deja AI generativ în serialele și filmele sale originale. Un exemplu notabil este crearea unei scene complexe, cu prăbușirea unei clădiri, în serialul argentinian „The Eternaut”.

Competiția se încinge: Amazon și Disney mizează pe AI

Mișcarea Netflix nu este izolată în industrie, rivalii direcți având strategii similare. Amazon își construiește propriile echipe interne de AI pentru proiecte de film și televiziune. În același timp, Disney a încheiat un parteneriat cu OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, pentru a explora utilizarea inteligenței artificiale.

Îngrijorări în industria cinematografică

Avansul tehnologiei AI în producția de film nu este primit cu entuziasm de toată lumea. Lucrătorii din industrie și-au exprimat îngrijorarea cu privire la potențialele pierderi de locuri de muncă. O altă problemă ridicată este dacă firmele de AI îi compensează corect pe creatori pentru datele folosite la antrenarea modelelor lingvistice și vizuale.