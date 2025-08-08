OpenAI lansează GPT-5. Ce funcții noi aduce

OpenAI a anunțat lansarea GPT-5, cel mai avansat model care va sta la baza ChatGPT, pe care compania îl consideră „un pas important înainte” în direcția dezvoltării inteligenței artificiale generale (AGI). Deși performanțele sunt semnificativ îmbunătățite față de versiunile anterioare, CEO-ul Sam Altman admite că mai există „multe lucruri destul de importante” de atins pentru a ajunge la un sistem complet autonom, capabil să depășească oamenii în majoritatea activităților economice.

Noul GPT-5 se remarcă prin progrese în programare, scriere creativă și reducerea erorilor factuale, oferind răspunsuri mai naturale și mai puțin „robotice”. În același timp, modelul adoptă o abordare mai flexibilă în gestionarea solicitărilor ce intră în zona restricțiilor de siguranță, explicând clar motivele pentru care nu poate răspunde în anumite situații.

OpenAI lansează GPT-5. Funcții noi și abilități extinse

Actualizarea aduce îmbunătățiri majore în capacitatea de programare, permițând scrierea a sute de linii de cod în câteva secunde și dezvoltarea rapidă de aplicații și site-uri funcționale. ChatGPT poate acum să creeze inclusiv programe educaționale, cum ar fi un software pentru învățarea limbii franceze, și să redacteze texte creative cu o notă mai personală, de la eseuri până la elegii nuanțate.

Un element nou este funcția de agent, prin care ChatGPT poate efectua acțiuni practice, cum ar fi verificarea locurilor disponibile la restaurante sau realizarea de cumpărături online. Cu acordul utilizatorului, acesta poate accesa Gmail, Google Calendar și lista de contacte, extinzând considerabil utilitatea platformei.

De asemenea, GPT-5 promite răspunsuri mai precise la întrebările legate de sănătate și o atenție sporită în semnalarea posibilelor afecțiuni grave, fie ele fizice sau mentale.

Impactul asupra pieței muncii

Progresele rapide în domeniul AGI atrag tot mai multe investiții din partea giganților tehnologici, dar ridică și semne de întrebare privind viitorul locurilor de muncă. Experți din industrie avertizează că aceste sisteme ar putea înlocui, în următorii ani, un număr considerabil de posturi din domenii precum avocatură, contabilitate, medicină sau servicii bancare.

Dario Amodei, CEO-ul companiei Anthropic, estimează că, în următorii cinci ani, jumătate dintre posturile de început din anumite domenii ar putea fi preluate de inteligența artificială, transformând fundamental piața muncii.