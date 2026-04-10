OpenAI, gigantul din spatele ChatGPT, susține un proiect de lege controversat în statul american Illinois. Miza? Protejarea companiilor de inteligență artificială de procese costisitoare în cazul unor daune catastrofale, dar numai sub anumite condiții foarte stricte.

Ce prevede legea

Legea, cunoscută ca SB 3444 sau „Legea Siguranței Inteligenței Artificiale”, stabilește un cadru clar. Companiile AI pot fi scutite de răspundere juridică doar dacă nu au cauzat daunele în mod intenționat sau din neglijență gravă. Si, o condiție esențială, trebuie să fi publicat rapoarte de siguranță și transparență. nu-i chiar un cec în alb.

Daune de 1 miliard de dolari

Dar ce înseamnă, mai exact, o „daună critică”? Proiectul definește clar trei scenarii de coșmar: moartea sau rănirea gravă a 100 sau mai multe persoane, pagube materiale de cel puțin 1 miliard de dolari sau utilizarea AI de către un actor rău intenționat pentru a dezvolta o armă chimică, biologică, radiologică sau nucleară.

Iar legea nu se aplică oricui. Vizează doar sistemele de top, așa-numitele „modele de frontieră”, adică cele construite cu un cost de calcul de peste 100 de milioane de dolari. Aici intră greii industriei: OpenAI, Google, Anthropic, xAI și Meta.

Poziția oficială OpenAI

V-ați întrebat vreodată de ce ar susține o companie o lege care, la prima vedere, pare să o reglementeze? Jamie Radice, purtătorul de cuvânt al OpenAI, a oferit o explicație: „Susținem abordări de acest gen deoarece se concentrează pe ceea ce contează cel mai mult: reducerea riscului de daune grave provocate de cele mai avansate sisteme AI, permițând în același timp ca această tehnologie să ajungă la oamenii și afacerile – mici și mari – din Illinois”.

E drept că, în timpul audierilor, Caitlin Niedermeyer de la OpenAI a argumentat împotriva unui „mozaic de cerințe statale inconsistente”, cerând mai degrabă un cadru federal. Proiectul de lege include chiar o prevedere care îl anulează automat dacă Congresul adoptă reguli federale care se suprapun.

Lobby de 50 de milioane de dolari

Dincolo de declarații, cifrele arată un efort concertat de a modela politica AI.

Companiile de inteligență artificială au investit resurse semnificative în acest sens. Doar în primele nouă luni ale anului 2025, OpenAI, Meta, Alphabet și Microsoft au cheltuit colectiv 50 de milioane de dolari pe lobby la nivel federal, conform datelor de la IssueOne (un grup non-partizan care monitorizează finanțările politice). Iar OpenAI a anunțat că își va deschide primul birou în Washington, D.C., la începutul anului 2026.

Până la urmă, toată această agitație la nivel de stat vine pe un fond de inacțiune la Washington. Nu există încă o lege federală care să stabilească cine poartă răspunderea dacă un sistem AI declanșează un dezastru la scară largă, iar Congresul nu pare să se grăbească. În acest vid legislativ, state precum California și New York au adoptat deja legi care cer rapoarte de siguranță, iar parlamentarii din întreaga țară continuă să propună cadre de reglementare concurente.