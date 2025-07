SpaceX a bifat una dintre cele mai mari pene internaționale ale rețelei Starlink: o defecțiune internă de software a scos de online zeci de mii de utilizatori din SUA și Europa, potrivit Downdetector. Pentru un serviciu lăudat pentru reziliență și scalare rapidă, incidentul este o raritate și ridică semne de întrebare despre modul în care funcționează infrastructura „core” a celui mai important produs comercial al companiei lui Elon Musk.

Pană globală la Starlink! Ce spune Elon Musk, și de ce dau experții vina pe software

Problemele au început în jurul orei 15:00 EDT (19:00 GMT), când utilizatorii au început să reclame că nu mai au acces la internet prin Starlink. Downdetector a contabilizat până la 61.000 de raportări. Rețeaua – care numără peste 6 milioane de utilizatori în aproximativ 140 de țări și teritorii – a recunoscut rapid incidentul pe X, precizând că „we are actively implementing a solution”.

La circa 2,5 ore de la debut, serviciile au revenit în mare parte, a transmis pe X Michael Nicolls, vicepreședinte Starlink Engineering. El a explicat cauza astfel: “The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network,” și și-a cerut scuze pentru întrerupere, promițând identificarea cauzei rădăcină. Elon Musk a intervenit, la rândul lui: “Sorry for the outage. SpaceX will remedy root cause to ensure it doesn’t happen again.”

„This is likely the longest outage ever for Starlink” – experții vorbesc despre un eveniment fără precedent

Incidentul a fost descris drept neobișnuit prin amploare. Doug Madory, expert la firma de analiză Kentik, a afirmat că pana a fost globală și a subliniat caracterul ei excepțional: “This is likely the longest outage ever for Starlink, at least while it became a major service provider.”

În contextul creșterii accelerate a bazei de utilizatori, SpaceX a lucrat intens la upgrade-uri de rețea pentru a susține cererea mai mare de viteză și lățime de bandă. În paralel, compania, în parteneriat cu T-Mobile, extinde constelația cu sateliți mai mari și mai puternici, pentru servicii direct-to-cell (mesaje text de urgență în zone rurale). De la 2020 încoace, SpaceX a lansat peste 8.000 de sateliți Starlink, creând o rețea unică în orbita joasă a Pământului, extrem de căutată de armate, industrii de transport și consumatori din zone fără fibră optică.

Natura exactă a defecțiunii rămâne în analiză. Gregory Falco, director al unui laborator de spațiu și securitate cibernetică la Cornell University, a speculat: “I’d speculate this is a bad software update, not entirely dissimilar to the CrowdStrike mess with Windows last year, or a cyberattack.”

Amintirea este proaspătă: un update al CrowdStrike a dus, în iulie anul trecut, la anulări de zboruri la nivel mondial și la afectarea a 8,5 milioane de dispozitive Microsoft Windows.

Nu este clar dacă pana Starlink a impactat și alte servicii satelitare SpaceX bazate pe aceeași infrastructură. Starshield, divizia militară de sateliți a companiei, are contracte de miliarde de dolari cu Pentagonul și agențiile de informații americane – ceea ce face ca întrebarea despre eventuale efecte colaterale să fie una legitimă.