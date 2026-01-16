Apple a lansat în septembrie noua sa linie de ceasuri inteligente, incluzând modelele Apple Watch Series 11, SE 3 și Ultra 3. Acestea au funcționalități și prețuri distincte, iar pe piață au apărut deja primele reduceri. Modelele anterioare, precum Series 10 și Ultra 2, sunt considerate în continuare opțiuni viabile, având discounturi frecvente, conform The Verge.

Recomandări generale și actualizarea watchOS 26

Selectarea unui model este influențată de buget și nevoile individuale. Specialiștii recomandă, în general, achiziția celui mai recent model accesibil financiar pentru a asigura suport software pe o perioadă extinsă. Actualizarea watchOS 26, lansată în septembrie, este compatibilă cu modelele începând de la Series 6. Utilizatorii de Series 5 sau modele mai vechi, inclusiv primul Apple Watch SE, nu mai beneficiază de noile funcții software.

Oferte pentru Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 reprezintă o actualizare incrementală față de Series 10, astfel că un upgrade imediat ar putea să nu fie necesar pentru posesorii modelului anterior. Noul ceas include un modem 5G cu eficiență energetică sporită și un ecran mai rezistent la zgârieturi. Autonomia bateriei este mai mare cu 6 ore comparativ cu Series 10. Acesta este cel mai subțire model de Apple Watch lansat și primul cu notificări pentru hipertensiune aprobate de FDA preinstalate, funcție extinsă și la Series 9 și Ultra 2. Configurația de 42mm cu GPS a modelului Series 11 este listată pe Amazon și Walmart la 379 de dolari, cu 20 de dolari sub prețul de listă, dar peste minimul recent de 299 de dolari. Varianta de 46mm cu GPS se comercializează pe Walmart de la 407,47 dolari, o reducere de 22 de dolari, dar cu aproape 80 de dolari peste cel mai mic preț înregistrat.

Oferte pentru Apple Watch Series 10

Modelul Series 10 este o alternativă pentru utilizatorii care nu doresc cele mai noi funcții de pe Series 11. Ceasul folosește același cip S10 SiP, oferă suport pentru încărcare rapidă și are un ecran OLED cu unghi larg de vizualizare, într-un design mai subțire și ușor. Printre dotări se numără senzorii de adâncime și temperatură a apei, detectarea apneei în somn (aprobată de FDA) și notificările de hipertensiune, disponibile prin watchOS 26. Pe Walmart, modelul Series 10 de 42mm cu GPS se vinde cu prețuri de la 249 de dolari (reducere de 150 de dolari). Varianta de 46mm cu GPS este disponibilă la Walmart la prețul minim istoric de 279 de dolari, cu 80 de dolari mai puțin față de prețul inițial.

Oferte pentru Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 aduce îmbunătățiri semnificative față de modelul din 2022. Este echipat cu cipul S10, care permite funcția double tap, gesturi de mișcare a încheieturii și interacțiunea cu Siri direct pe ceas. Noutățile includ un ecran always-on, conectivitate 5G, încărcare rapidă și redare audio. Funcțiile de sănătate au fost extinse cu un senzor de temperatură pentru monitorizarea ovulației, alerte pentru tulburări de respirație, notificări de apnee și un scor de somn. Monitorizarea EKG, a oxigenului din sânge și notificările de hipertensiune sunt disponibile doar pe modelele Series și Ultra. Varianta de bază a Apple Watch SE 3 (40mm, GPS) se vinde pe Amazon și Walmart cu aproximativ 239 de dolari (10 dolari reducere), preț cu 40 de dolari peste minimul istoric. Modelul de 44mm este disponibil de la 269 de dolari, având o reducere de 10 dolari.

Oferte pentru Apple Watch SE (a doua generație)

Modelul SE de a doua generație poate fi o opțiune pentru clienții care nu caută cele mai noi funcții și îl găsesc la un preț redus. Ceasul utilizează același chipset ca Series 8, dar are mai puțini senzori, un design considerat mai vechi și nu dispune de ecran always-on. La Walmart, varianta de 40mm cu GPS este disponibilă la prețul de 129 de dolari (reducere de 120 de dolari), acesta fiind cel mai mic preț înregistrat. Versiunea de 44mm cu GPS se vinde de la 159 de dolari (reducere de 120 de dolari), un alt minim istoric.

Oferte pentru Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 este cel mai robust model din gamă, cu cele mai avansate funcționalități și cei mai mulți senzori. Acesta are un ecran OLED mai mare, cu rată de reîmprospătare de 1Hz, margini subțiri și conectivitate prin satelit și 5G. Autonomia bateriei a crescut de la 36 la 42 de ore. Deși prețul său a atins recent un minim de 699,99 dolari (100 de dolari reducere), în prezent modelul este listat pe Amazon de la 779,99 dolari (o reducere de 19 dolari), cu una dintre curelele Ocean, Trail Loop sau Alpine Loop.

Oferte pentru Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 reprezintă o alternativă mai economică, cu diferențe minore față de noul model. Funcționează cu cipul S9 SiP și include cipul ultra wideband de a doua generație, oferind urmărire GPS precisă, senzori pentru scufundări și o autonomie extinsă a bateriei. Modelul este disponibil pe Amazon cu o curea Alpine Loop sau Trail Loop de la 549 de dolari (reducere de 250 de dolari), cel mai bun preț de până acum. La Best Buy, versiunea cu o curea Ocean Band se vinde cu 599 de dolari (200 de dolari reducere).