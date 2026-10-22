Primăria municipiului Tulcea, județul Tulcea, a suspendat preventiv accesul la portalul propriu începând de joi, 22 octombrie 2026, după alerta privind două vulnerabilități critice ale tehnologiei PHP. Pentru plățile online, alternativa indicată de primarul Ștefan Ilie este sistemul ghiseul.ro.

Decizia a fost luată miercuri, 21 octombrie, după primirea alertei globale de către furnizorul de servicii informatice al autorității locale. Despre motivele restricționării accesului, edilul a declarat pentru Agerpres: „Problema a fost descoperită mult mai devreme din ce am înțeles, undeva în luna august, însă în alerta primită ieri (miercuri – n.r.) se specifică faptul că peste 70% din site-urile web sunt afectate. Pentru că site-ul Primăriei municipiului Tulcea face parte din această tehnologie, am cerut societății care ne pune la dispoziție servicii IT să restricționăm accesul la site pentru a nu fi compromise anumite date, în contextul în care în acest portal se fac și plăți online”.

Corecțiile de securitate au fost anunțate pe 20 octombrie

Echipa care se ocupă de securitatea PHP a anunțat marți, 20 octombrie, publicarea unei actualizări care remediază cele două vulnerabilități. Fiecare a primit scorul de severitate 9.2, conform evaluării CVSS v4.0.

Informațiile au fost publicate miercuri pe Facebook de autoritatea națională de securitate cibernetică, DNSC. Joi dimineață, instituția a revenit cu precizarea că vulnerabilitățile sunt confirmate oficial, iar corecțiile sunt disponibile.

„Orice server PHP neactualizat și expus în Internet trebuie considerat la risc ridicat de compromitere”, a avertizat DNSC în postarea de joi de pe pagina proprie de Facebook.

PHP este folosit și de magazine online

PHP este un limbaj de programare utilizat din anii 2000 pentru realizarea și funcționarea paginilor web. Printre utilizările sale se numără:

magazinele online;

Wikipedia;

WordPress, sistemul folosit pentru administrarea site-urilor și blogurilor.

Pe Wikipedia, tehnologia permite preluarea informațiilor și prezentarea lor într-o formă accesibilă utilizatorilor, a explicat Paul Spain, directorul executiv al Gorilla Cyber Security, pentru BBC, potrivit Observator News. Milioane de utilizatori folosesc zilnic servicii bazate pe acest limbaj.

Vulnerabilitățile descoperite ar putea permite preluarea controlului asupra serverelor afectate fără autentificare, cu posibilitatea accesării unor informații confidențiale. Inteligența artificială ar putea accelera atacurile și le-ar putea face mai ușor de executat. Spain estimează că problema ar putea afecta milioane de site-uri la nivel mondial.

În privința reluării accesului la portalul municipal, termenul avansat de primar rămâne o estimare: „Probabil în 48 de ore ne vom lămuri și vom da drumului din nou site-ului oficial. Noi sperăm ca site-ul să nu fie în acel procent făcut public că ar putea avea probleme de siguranță cibernetică, dar vrem să nu riscăm”, a mai spus Ștefan Ilie.