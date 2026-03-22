Un grup de cercetători australieni a dezvoltat un prototip funcțional de baterie cuantică, încărcată fără fir cu ajutorul unui laser. Tehnologia, deși la început de drum, promite timpi de încărcare extrem de rapizi și ar putea, în viitor, să alimenteze vehicule chiar în timp ce acestea sunt în mișcare.

Un prototip complet funcțional

Bateriile cuantice, propuse ca un concept teoretic încă din 2013, folosesc principiile mecanicii cuantice pentru a stoca energie și ar putea fi mult mai eficiente decât bateriile convenționale. Până acum, au rămas la stadiul de teorie. Numai că echipa din Australia a reușit să facă un pas uriaș înainte.

„Este primul prototip care realizează un ciclu complet al unei baterii: cu alte cuvinte, o încarci, stochează energia și apoi o poți descărca”, a declarat coordonatorul cercetării, dr. James Quach, de la CSIRO, agenția națională de știință a Australiei.

Regula inversă a încărcării

La prima vedere, o baterie e o baterie. Dar lucrurile stau puțin diferit aici. În cazul acumulatorilor clasici, timpul de încărcare crește odată cu dimensiunea. „De aceea telefonul mobil se încarcă în aproximativ 30 de minute, iar o mașină electrică peste noapte”, a explicat Quach.

În schimb, „bateriile cuantice au această proprietate neobișnuită: cu cât sunt mai mari, cu atât se încarcă mai repede”.

Cum vine asta? Totul se datorează așa-numitelor „efecte colective”, prin care celulele cuantice se încarcă mai rapid atunci când sunt mai numeroase. Quach și colegii săi au demonstrat această proprietate încă din 2022, însă la acel moment nu exista o metodă de a extrage energia stocată în prototip.

Viteză amețitoare, stocare infimă

Noul model, descris în publicația Light: Science & Applications, se încarcă în femtosecunde (a miliarda miliardimii de secundă) și poate stoca energia timp de nanosecunde. E drept că diferența pare mică, dar e de aproximativ un milion de ori mai mult decât la încercările anterioare. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, cercetătorul a explicat că, dacă o baterie s-ar încărca într-un minut, o creștere de acest ordin ar însemna că ar putea rămâne încărcată „câțiva ani”.

Și totuși, mai e cale lungă. Prototipul actual are o capacitate de doar câteva miliarde de electronvolți, „foarte mică și insuficientă pentru a alimenta dispozitive utile”, a recunoscut Quach. „Următorul pas este să creștem timpul de stocare. Ai nevoie ca bateria să păstreze energia mai mult de câteva nanosecunde dacă vrei, de exemplu, să vorbești la telefon”.

Drone și mașini încărcate din zbor?

V-ați gândit vreodată cum ar fi să nu mai căutați o priză sau o stație de încărcare? Bateriile cuantice complet funcționale, care s-ar încărca aproape instantaneu, ar putea fi folosite în viitor pentru alimentarea computerelor cuantice sau a unor dispozitive electronice de mici dimensiuni. Iar faptul că se încarcă wireless, cu lasere, deschide posibilități SF.

„Ai putea monta o baterie cuantică pe o dronă și să o încarci în timp ce zboară”, a spus Quach. „Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, nu va mai fi nevoie să oprești mașina la o stație pentru încărcare; o vei putea încărca din mers”.

Până la urmă, trebuie să rămânem realiști. Profesorul Andrew White, de la Universitatea din Queensland, care nu a participat la studiu, a descris cercetarea drept „o demonstrație foarte bună că bateria cuantică nu mai este doar o idee, ci un prototip funcțional”. Acesta a subliniat însă că aceste baterii „nu vor apărea prea curând în mașinile electrice”, dar că primele aplicații ar putea fi în domeniul computerelor cuantice. Acestea ar putea furniza energie „în mod coerent, cu un cost energetic minim” pentru astfel de sisteme.