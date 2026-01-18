Racheta Artemis II, pe rampă. NASA reia cursa spre Lună

Visul reîntoarcerii pe Lună devine realitate. Sâmbătă, în Florida, NASA a scos pe rampa de lansare colosul Space Launch System (SLS), o rachetă înaltă cât un bloc de 32 de etaje. Urmează o misiune-cheie. În februarie, patru astronauți vor porni într-o călătorie în jurul Lunii, un pas uriaș după decenii de pauză.

Monstrul de 2.6 milioane de kilograme a părăsit clădirea de asamblare la 7 dimineața. Un vehicul special l-a transportat. Viteza? Sub 2 kilometri pe oră. Cbsnews relatează că sute de angajați ai centrului spațial, familii și invitați au venit să vadă spectacolul, făcând poze pentru a surprinde momentul. Acolo s-au aflat și administratorul NASA, Jared Isaacman, alături de echipajul Artemis II: Cmdr. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și canadianul Jeremy Hansen.

„Wow. LETS GO!!!”: Emoția astronauților, pe viu

Reid Wiseman nu și-a putut stăpâni entuziasmul. „Wow. LETS GO!!!”, a postat comandantul pe platforma X. A adăugat și o fotografie cu racheta SLS ieșind din clădirea de asamblare. Mai târziu, a descris SLS și capsula Orion drept „artă inginerească”. Și pe bună dreptate. Cu o forță de propulsie de circa 4 milioane de kilograme la decolare, SLS devine cea mai puternică rachetă operată de NASA vreodată, surclasând chiar și legendara Saturn 5.

Testul cu combustibil: un hop major înainte de lansare

Drumul până la rampă a durat cam opt ore. Acum urmează săptămâni de verificări. Teste riguroase. Apoi, în jurul datei de 2 februarie, vine proba de foc: alimentarea cu combustibil. Aproape 3 milioane de litri de hidrogen și oxigen lichid super-răcit vor fi pompați în rachetă pentru o repetiție completă a numărătorii inverse. Directorul de lansare Charlie Blackwell-Thompson a explicat: „Una dintre primele lucruri care se întâmplă după ce ajungem la rampă este să ne conectăm… toate validările, conectarea înapoi la camera de lansare, pregătirea pentru a porni elementele individuale”.

Lecțiile Artemis I: ce s-a învățat din zborul trecut?

Zborul inaugural al SLS din 2022 a avut parte de amânări repetate. Motivul? Probleme la încărcarea combustibilului și scurgeri de hidrogen. Acum e altceva. Pentru a doua misiune, NASA și contractorii săi au venit cu o listă lungă de îmbunătățiri și proceduri modificate, menite să prevină repetarea acestor necazuri. „Artemis I a fost un zbor de testare și am învățat multe în timpul acelei campanii de pregătire pentru lansare”, a confirmat Blackwell-Thompson. Miza e mai mare de data asta.

Calendarul lansării: februarie sau martie? O decizie dificilă

Poziția Pământului față de Lună dictează totul. NASA are doar cinci zile bune de lansare în februarie: 6, 7, 8, 10 și 11. O amânare ar da peste cap întreg programul. Mai e ceva. O nouă echipă trebuie să ajungă pe Stația Spațială Internațională, înlocuind patru membri care au revenit devreme din motive medicale, iar NASA nu vrea două nave cu echipaj uman în zbor în același timp. Urmează decizii complicate. Isaacman a fost clar: „Nu avem nicio intenție să comunicăm o dată efectivă de lansare până nu trecem de testul de alimentare”. Așadar, așteptăm. Cursa spre Lună, însă, a reînceput.