Războiul cibernetic cu Iranul lovește SUA ștergând 200.000 de dispozitive

Compania americană de tehnologie medicală Stryker a confirmat pe 11 martie un atac cibernetic care i-a perturbat rețeaua globală. Angajații din mai multe birouri au găsit pe paginile de autentificare sigla Handala, un grup de hackeri asociat Iranului, într-un conflict digital care vizează direct infrastructura și companii din Statele Unite și Israel.

Atac direct asupra unei companii americane

Grupul Handala și-a asumat responsabilitatea pentru atacul asupra Stryker. Mai mult, hackerii susțin că au exploatat platforma de administrare cloud Intune a Microsoft pentru a șterge de la distanță peste 200.000 de dispozitive din 79 de țări. Cum vine asta? Ei bine, hacktiviștii spun că atacul a fost o reacție la un bombardament asupra unei școli de fete din Minab, Iran, în urma căruia ar fi murit peste 160 de persoane.

Și nu se opresc aici. Pe lângă atacul asupra Stryker, Handala susține că a șters peste 40 TB de date de pe serverele Universității Ebraice din Ierusalim și că a compromis compania americană Verifone din Israel. Numai că Verifone a negat incidentul, afirmând că nu există dovezi privind o breșă sau perturbări ale serviciilor.

Grupări de stat și ținte critice

Iar incidentul face parte dintr-un val mult mai amplu de operațiuni cibernetice. Un raport al companiei de securitate cibernetică CloudSek arată că mai multe grupări iraniene cunoscute, conectate la stat, vizează infrastructura critică americană. Printre acestea se numără grupuri asociate Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), precum CyberAv3ngers, APT33 și APT55.

Acestea au lansat atacuri asupra sistemelor industriale de control din SUA. Vorbim despre sisteme care gestionează infrastructuri fizice precum stațiile de tratare a apei, rețelele electrice sau liniile de producție. Hackerii CyberAv3ngers, de exemplu, se conectează la echipamente folosind parole implicite și instalează programe malware. În schimb, APT55 desfășoară activități de spionaj cibernetic asupra persoanelor din sectorul energetic și de apărare.

Ministerul iranian al Informațiilor colaborează și el cu grupuri precum MuddyWater sau APT34, care acționează ca „brokeri de acces inițial” – adică sparg rețele pentru a obține parole, pe care le transmit ulterior altor atacatori.

Replica SUA și a Israelului

Dar Statele Unite și Israelul nu stau cu mâinile în sân. Generalul Dan Caine a declarat că US Cyber Command a fost printre primele structuri implicate în operațiunea „Epic Fury”, reușind să perturbe rețelele de comunicații și senzori ale Iranului. „Iranul a rămas fără capacitatea de a vedea, coordona sau reacționa eficient”, a spus acesta.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a confirmat ulterior că SUA utilizează inteligența artificială și instrumente cibernetice în conflict. V-ați fi gândit vreodată că datele de la camerele de trafic pot fi folosite în operațiuni militare? Presa a relatat că serviciile israeliene ar fi folosit exact astfel de date, obținute prin atacuri cibernetice din Teheran, pentru a sprijini operațiuni împotriva liderului suprem iranian.

Coaliția hacktiviștilor de pe Telegram

Peste 60 de grupări de hacktiviști s-au mobilizat în primele ore ale operațiunii și au format o coaliție numită „Rezistența Cibernetică Islamică”. Aceasta își coordonează atacurile printr-o „cameră electronică de operațiuni” pe Telegram.

Cifrele sunt clare.

În primele două săptămâni ale conflictului, coaliția a revendicat peste 600 de atacuri. Potrivit experților, aceste grupuri acționează mai degrabă pe bază ideologică decât la ordin direct al statului (ceea ce le face mai greu de urmărit) și sunt considerate mai puțin disciplinate și potențial mai imprevizibile. Din cauza restricțiilor de internet din Iran, o parte dintre atacuri sunt coordonate din afara țării, inclusiv din Asia de Sud-Est, Pakistan și Orientul Mijlociu, cu sprijinul unor grupări din Irak sau Rusia. De exemplu, gruparea rusă NoName057(16) a lansat atacuri de tip DDoS asupra unor instituții israeliene, inclusiv asupra companiei de apărare Elbit Systems.

E drept că există și grupuri pro-Israel, precum Anonymous Syria Hackers, care susțin că au spart o companie tehnologică iraniană și au publicat date sensibile. Totuși, experții subliniază că Israelul își desfășoară majoritatea operațiunilor cibernetice prin structuri de stat, ceea ce face ca rolul grupărilor independente de acest tip să fie unul mai redus.