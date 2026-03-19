Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a stârnit un val de controverse pe platforma X (fostul Twitter) cu un mesaj de mulțumire adresat programatorilor. Numai că gestul său vine într-un context sumbru pentru industrie, marcat de concedieri masive justificate chiar prin ascensiunea inteligenței artificiale: Amazon a dat afară 16.000 de angajați, Block aproape jumătate din forța de muncă, iar Atlassian a redus personalul cu 10%.

Un „mulțumesc” care a sunat a necrolog

Într-o postare de marți, Altman a scris: „Am atât de multă recunoștință pentru oamenii care au scris software extrem de complex caracter cu caracter. Deja pare greu să-mi amintesc cât de mult efort a fost necesar. Vă mulțumesc că ne-ați adus în acest punct.” Problema cu acest sentiment, la prima vedere nobil, este că tocmai compania lui Altman a popularizat inteligența artificială folosită acum ca scuză pentru eliminarea posturilor de programatori, în special cele de juniori. Pe bune?

Mai mult, modelele AI au fost antrenate pe volume uriașe de cod scris în mod tradițional, chiar de către oamenii cărora acum li se mulțumește. Postarea sa implică, subtil, că meșteșugul lor, greu de stăpânit, este acum la fel de util ca un telefon cu disc: învechit și inutil.

Reacții acide și ironii pe bandă rulantă

Internetul nu a iertat.

Iar în timp ce unii au fost direct furioși, lăsând comentarii precum „Cu plăcere. E bine de știut că recompensa noastră este că ni se iau locurile de muncă”, majoritatea utilizatorilor au reacționat așa cum o fac de obicei: cu glume și ironii. Printre miile de comentarii, s-au remarcat câteva:

„Elogiul lui Sam pentru inginerii software”

„În momente ca acestea îmi lipsește cu adevărat contul parodie cu Sam Altman”

„Dragi programatori, Vă veți pierde slujbele pentru totdeauna și veți fi forțați să lucrați în minele de cărbune. Dar puteți sta liniștiți știind că Sam Altman vă este recunoscător. ❤️ 🙏”

„Idee de aplicație de un miliard de dolari: un AI care citește tweet-urile miliardarilor înainte ca aceștia să le posteze și spune «asta te va face să pari incredibil de rupt de realitate, ești sigur?»”

De la mayași la meme-uri chinezești

Dar glumele nu s-au oprit aici, acoperind un spectru larg de referințe culturale. Un utilizator a comentat ironic: „Am recunoștință pentru OpenAI pentru că a făcut toată munca AI, astfel încât să pot folosi modele AI open source chinezești gratuite 🙏”. Un altul a dus lucrurile într-o zonă și mai întunecată: „Sună ca ceva ce ar spune mayașii chiar înainte de începerea ceremoniei.”

V-ați fi așteptat la altceva din partea unor oameni care văd cum meseria le este amenințată chiar de tehnologia la care au contribuit? În tot acest timp, Meta ia în considerare o nouă rundă masivă de disponibilizări, alimentând și mai mult frustrarea din industrie.

Și, pentru că internetul are memorie lungă, un alt utilizator a considerat că este momentul perfect să readucă în discuție o memă celebră, ilustrând perfect discrepanța dintre vorbele CEO-ului și realitatea dură din piața muncii.