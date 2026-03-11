Spania lansează HODIO pentru a monitoriza ura online. Sanchez: Rețelele sociale sunt un stat eșuat

Premierul spaniol Pedro Sánchez a lansat un atac dur la adresa platformelor digitale, pe care le-a numit „un stat eșuat”, și a anunțat un nou sistem pentru monitorizarea discursului instigator la ură. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai largă a guvernului de la Madrid de a reglementa mediul online și de a proteja minorii.

Anunțul a fost făcut de Pedro Sánchez la Madrid, în cadrul primului Summit Internațional împotriva urii și hărțuirii digitale. Potrivit Digi24, Spania va introduce un instrument numit HODIO (Huella del Odio y la Polarización), conceput pentru a analiza modul în care mesajele de ură se propagă pe rețelele sociale și pentru a evalua rolul algoritmilor în amplificarea acestui tip de conținut.

Ce a declarat premierul spaniol

Liderul de la Madrid a subliniat pericolul pe care îl reprezintă conținutul toxic în mediul digital, care a devenit un instrument de divizare a societății. El a afirmat că platformele online nu pot funcționa în afara regulilor și a legilor.

„Dacă ura este deja periculoasă, rețelele sociale au transformat-o într-o armă de polarizare în masă care ajunge să pătrundă în viața de zi cu zi”, a declarat liderul spaniol. „Mediul digital nu poate fi un spațiu fără reguli; astăzi, rețelele sociale sunt un stat eșuat”, a adăugat el.

Cum funcționează sistemul HODIO

Noul instrument va analiza volume mari de activitate publică de pe platformele sociale pentru a măsura intensitatea și amploarea discursului instigator la ură. Sistemul HODIO urmărește să genereze indicatori clari pentru a monitoriza evoluția acestui fenomen, să identifice tiparele de propagare și să ofere o înțelegere mai bună a modului în care dinamica platformelor contribuie la polarizare.

Guvernul spaniol a precizat că scopul este obținerea de date concrete. Aceste date vor permite elaborarea unor politici publice mai eficiente împotriva hărțuirii digitale. Totodată, se dorește creșterea presiunii asupra companiilor tehnologice pentru a-și asuma o responsabilitate mai mare în gestionarea conținutului.

Protecția minorilor, o prioritate a guvernului

Lansarea HODIO se înscrie într-o strategie guvernamentală mai amplă ce vizează consolidarea siguranței pe internet, cu un accent special pe protecția minorilor. La începutul lunii februarie, Sánchez a anunțat intenția de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale.

O astfel de măsură ar obliga platformele să implementeze sisteme mult mai stricte de verificare a vârstei utilizatorilor. Guvernul de la Madrid susține că propunerea legislativă este un răspuns direct la creșterea fenomenului de cyberbullying și la expunerea adolescenților la conținut dăunător online.

Avertisment de la Bruxelles

Inițiativa națională a Spaniei de a reglementa platformele a generat rezerve la nivel european. Comisia Europeană a avertizat recent statele membre că măsurile de control asupra rețelelor sociale nu ar trebui să depășească cadrul comun stabilit la nivelul Uniunii Europene. Legislația de referință în acest domeniu este Digital Services Act, care impune reguli unitare pentru toate țările membre.