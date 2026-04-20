O veste zguduie lumea tehnologiei. Apple a anunțat luni că Tim Cook se va retrage din funcția de CEO, decizia urmând să intre în vigoare la 1 septembrie 2026. Cook va rămâne în companie, dar într-o altă postură, cea de președinte executiv al consiliului de administrație.

Cine preia conducerea

Noul director executiv va fi John Ternus.

În prezent, el ocupă funcția de vicepreședinte senior al departamentului de inginerie hardware și era, e drept, considerat de mulți un succesor probabil. Numai că acum lucrurile sunt oficiale.

„Cea mai mare onoare a vieții mele”

În comunicatul de presă transmis de Apple, Cook a numit mandatul său de CEO drept „cea mai mare onoare a vieții mele”.

Iar declarația sa a continuat pe un ton la fel de personal, oferind o perspectivă asupra anilor petrecuți la cârma gigantului american. „Iubesc Apple din toată ființa mea și sunt extrem de recunoscător că am avut oportunitatea de a lucra cu o echipă de oameni atât de ingenioși, inovatori, creativi și profund empatici, care au fost neclintiți în dedicarea lor de a îmbogăți viețile clienților noștri și de a crea cele mai bune produse și servicii din lume”, a adăugat Cook.

O eră de transformare

Dar cine este, până la urmă, Tim Cook pentru Apple? V-ați gândit vreodată la impactul său dincolo de lansările de iPhone?

El s-a alăturat companiei încă din 1998, ocupând inițial funcția de vicepreședinte senior pentru operațiuni la nivel mondial. Ulterior, a lucrat ca director de operațiuni (COO) sub conducerea legendarului Steve Jobs, fiind arhitectul din spatele formidabilului lanț de aprovizionare al Apple. Tot lui i se datorează și dezvoltarea explozivă a diviziei de Servicii, care a devenit un motor de creștere esențial pentru companie în ultimul deceniu.