În 2026, alegerea unui mouse performant pentru gaming poate transforma experiența ta de joc. Indiferent dacă ești un jucător ocazional sau un gamer profesionist, un mouse de calitate poate îmbunătăți semnificativ performanțele tale. Am analizat 10 modele de mouse pentru gaming, luând în considerare prețul, performanța și raportul calitate-preț, pentru a te ajuta să faci cea mai bună alegere.

1. Logitech Optic Wireless M235

Logitech M235 este un mouse wireless compact, ideal pentru cei care caută portabilitate și precizie. Cu un design ergonomic și un receptor nano ușor de depozitat, acest model oferă o experiență wireless fără întreruperi la un preț accesibil de 112.99 lei. Este perfect pentru jucătorii care doresc libertate de mișcare fără a sacrifica precizia.

2. Logitech M185

Logitech M185 oferă o combinație excelentă de confort și performanță la doar 44.99 lei. Cu o tehnologie wireless avansată și o durată de viață a bateriei de un an, acest mouse este ideal pentru cei care doresc un echilibru între preț și funcționalitate. Este potrivit pentru utilizare zilnică și gaming ocazional.

3. Logitech B100

Cu un design simplu și eficient, Logitech B100 este ideal pentru cei care preferă un mouse cu fir. La un preț de 38.99 lei, oferă precizie optică de 800 DPI, fiind perfect pentru sarcini de zi cu zi și gaming nepretențios. Este o alegere solidă pentru cei care doresc un mouse fiabil și accesibil.

4. Logitech M280

Logitech M280 se remarcă prin confortul său sporit și durata de viață a bateriei de 18 luni. La 129.99 lei, acest mouse wireless oferă precizie și ușurință în utilizare, fiind potrivit pentru jucătorii care doresc un mouse confortabil și durabil.

5. Logitech M171

Logitech M171 este un mouse wireless accesibil, cu un design ambidextru, ideal pentru utilizare generală și gaming ușor. La doar 42.99 lei, oferă o soluție simplă și eficientă pentru cei care caută un mouse fără fir cu performanțe decente.

6. Logitech M220 Silent

Logitech M220 Silent este perfect pentru cei care apreciază un mediu de lucru liniștit. Cu un preț de 89.99 lei și o reducere a zgomotului de 90%, acest mouse wireless este ideal pentru utilizare la birou sau acasă, fără a deranja pe cei din jur.

7. Tt eSPORTS VENTUS R

Tt eSPORTS VENTUS R este un mouse de gaming avansat, cu 5000 DPI și iluminare LED RGB. La 149.99 lei, oferă personalizare extinsă și un design ergonomic cu ventilație, fiind perfect pentru gamerii care doresc performanță și stil.

8. DELL MS116

DELL MS116 este un mouse cu fir clasic, cu 1000 DPI, la un preț de 60.99 lei. Oferă eficiență și precizie, fiind o alegere bună pentru utilizatorii care preferă simplitatea și fiabilitatea unui mouse cu fir.

9. Riotoro Uruz Z5

Riotoro Uruz Z5 este un mouse de gaming optic, cu iluminare RGB și 4000 DPI. La 74.99 lei, acest model oferă personalizare și performanță, fiind ideal pentru gamerii care doresc un mouse accesibil cu caracteristici avansate.

10. Dell MS5320W

Dell MS5320W este un mouse wireless premium, cu conectivitate Bluetooth și 1600 DPI. La 200.99 lei, oferă durabilitate și flexibilitate, fiind potrivit pentru utilizatorii care doresc un mouse de înaltă calitate pentru multiple dispozitive.

Cum Alegi Produsul Potrivit

Alegerea unui mouse pentru gaming depinde de câteva criterii importante: tipul de conexiune (wireless sau cu fir), sensibilitatea DPI, ergonomia și confortul, precum și prețul. Este esențial să alegi un mouse care să se potrivească stilului tău de joc și preferințelor personale.

Întrebări Frecvente

Care este cel mai bun mouse pentru gaming? Depinde de preferințele personale și buget. Tt eSPORTS VENTUS R este o alegere populară pentru performanțe avansate.

Depinde de preferințele personale și buget. Tt eSPORTS VENTUS R este o alegere populară pentru performanțe avansate. Ce înseamnă DPI la un mouse? DPI (dots per inch) indică sensibilitatea mouse-ului. Un DPI mai mare înseamnă un cursor mai sensibil.

DPI (dots per inch) indică sensibilitatea mouse-ului. Un DPI mai mare înseamnă un cursor mai sensibil. Merită să investesc într-un mouse wireless? Da, dacă preferi libertatea de mișcare și nu vrei să te încurci în cabluri.

Da, dacă preferi libertatea de mișcare și nu vrei să te încurci în cabluri. Cât de important este designul ergonomic? Ergonomia este crucială pentru confortul pe termen lung, mai ales în sesiuni de gaming prelungite.