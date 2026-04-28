Compania Global AI, un furnizor de top de soluții de inteligență artificială, intră oficial pe piața din România. A închiriat un spațiu de 600 de metri pătrați în clădirea Tower Center International din Piața Victoriei, București, tranzacția fiind intermediată de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Mișcarea reflectă o strategie clară de apropiere de clienții europeni și de accesare a talentului tehnic din Europa Centrală și de Est.

Strategia din spatele mișcării

Noul birou din Capitală va susține operațiunile în plină creștere ale Global AI pe continent. Dar care e, pe bune, obiectivul principal? Compania vrea să fie mai aproape atât de clienți, cât și de piețele care oferă forță de muncă înalt calificată în domeniul tehnic. Iar extinderea în București este un pas esențial în această direcție.

„La Global AI ne concentrăm să ajutăm organizațiile să treacă de la planuri la realitate, construind sisteme care sunt folosite, nu doar se discută despre ele. Extinderea în București face parte din modul în care susținem acest obiectiv, fiind mai aproape atât de clienții noștri, cât și de talentele care asigură livrarea acestor rezultate. Pe măsură ce ne consolidăm prezența în Europa, partenerii locali potriviți contează. Cushman & Wakefield România ne-a sprijinit în identificarea spațiului potrivit și în derularea eficientă a procesului de închiriere”, a declarat Dragoș Nănuți, VP of Sales Europe la Global AI.

De ce Piața Victoriei?

Alegerea clădirii Tower Center International nu a fost deloc întâmplătoare. Amplasarea centrală, specificațiile moderne și capacitatea de a susține medii de lucru complexe, orientate spre inginerie și colaborare, au fost decisive. Până la urmă, o companie axată pe AI are nevoie de o infrastructură pe măsură. Clădirea, parte din portofoliul Globalworth, este un reper de clasă A, cu o suprafață închiriabilă de 22.500 de metri pătrați și certificare BREEAM la nivelul Very Good.

„Global AI este construită în jurul livrării de sisteme complexe, care funcționează fiabil la scară. Asta presupune medii solide de inginerie și echipe care își asumă responsabilitatea end-to-end. Biroul din București ne va ajuta să ne extindem amprenta europeană. Apreciem abordarea structurată și pragmatică pe care Cushman & Wakefield România a avut-o pe tot parcursul procesului”, a spus și Tudor Fulga, CEO & EVP Engineering Europe, Global AI.

O alegere strategică, așadar.

O piață în plină explozie

Decizia celor de la Global AI vine într-un context extrem de favorabil. Piața europeană de inteligență artificială este estimată să crească cu rate anuale ce depășesc 30% în următorul deceniu. Cifrele sunt susținute de adoptarea tot mai largă a acestor tehnologii și de investițiile masive în servicii AI.

În acest peisaj, Bucureștiul continuă să se afirme ca o locație competitivă pentru companiile de tehnologie. Disponibilitatea forței de muncă (un atu major pentru investitori), eficiența costurilor și stocul modern de birouri transformă Capitala într-un pol de atracție pentru jucătorii internaționali.

„Companiile de AI caută tot mai des birouri care susțin colaborarea, securitatea și echipele de inginerie scalabile. Bucureștiul este bine poziționat pentru a atrage această cerere, mai ales pe măsură ce tot mai mulți jucători internaționali din zona tech își înființează sau își extind operațiunile locale. Această tranzacție reflectă o tendință mai amplă, companiile de AI și tehnologie avansată contribuind la reziliența pe termen lung a pieței de birouri”, afirmă Alin Obretin, Senior Consultant Office Agency la Cushman & Wakefield Echinox.

Global AI este un lider în dezvoltarea de produse și soluții agentice de inteligență artificială. Platforma sa, destinată mediului de business, permite organizațiilor să proiecteze, să implementeze și să scaleze fluxuri de lucru AI, având expertiză solidă în multiple industrii și în medii considerate critice.