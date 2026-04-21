Ahmed Ahres, un tânăr de 27 de ani, a lăsat în urmă Londra pentru San Francisco acum un an, în 2025. A venit cu o viză specială O-1, acordată celor cu abilități excepționale, dispus să sacrifice apropierea de familia din Tunisia și o viață normală pentru un singur scop: să ajungă în elita mondială a inteligenței artificiale.

Un vis de 1000 de ori mai mare

Motto-ul lui Ahres este simplu și direct. „Cred că dacă vrei să devii cel mai bun din lume la ceva, trebuie să te înconjori de cei mai buni din lume. Pentru tehnologie, locul unde faci asta este San Francisco.” Iar această imersiune într-un mediu ultra-competitiv i-a schimbat complet perspectiva. Nivelul său de ambiție a explodat de când este înconjurat de oameni care practic îi spun: „indiferent la ce visezi, poți visa la o viziune de o mie de ori mai mare.”

Și nu sunt doar vorbe. Inspirația se transformă rapid în acțiune. „Am avut ideea să încep un podcast în ianuarie, iar o săptămână mai târziu am înregistrat primul episod,” povestește el. Mediul înconjurător te definește, iar energia din San Francisco l-a făcut să creadă că orice este posibil. „De când sunt aici, oamenii mi-au spus: «Ahmed, ai devenit un pic nebun». Și eu le răspund: «Da, îmi place la nebunie».” Nu mai vrea un job oarecare. „Nu, vreau să fac ceva care schimbă complet lumea.”

„Ce construiești?” prima întrebare la bar

Dar această mentalitate are și un revers întunecat. Presiunea este imensă. În San Francisco, cariera pare să conteze mai mult decât persoana. „«Ce construiești?» este prima întrebare pe care ți-o poate adresa cineva dacă intri într-o conversație la un bar sau o cafenea aici; nu cum te cheamă sau ce job ai,” explică Ahres. V-ați gândit vreodată cum e să fii judecat constant după proiectul tău?

Spre finalul anului 2025, a trecut printr-o perioadă de tranziție dificilă, când a decis să facă un pas în spate din compania pe care o fondase. S-a simțit complet pierdut. „În acea perioadă, am încetat să mai merg la evenimente sau chiar să mă mai întâlnesc cu oamenii, pentru că știam că voi fi întrebat ce construiesc.” Există o așteptare nescrisă să fondezi o companie sau să faci ceva grandios tot timpul. E drept că mulți se prefac că le merge bine, chiar și când nu e cazul. Și el a făcut la fel. La anumite cine și evenimente, deși știa că nu mai vrea să continue ca fondator, răspundea adesea că „firma merge super bine” și că este „entuziasmat de viitor”, deși nu simțea asta.

A fost greu să fiu într-un punct de minim când părea că sunt singurul.

Imposibil să scapi de discuțiile despre tehnologie

Chiar dacă este pasionat de tehnologie, există momente când pur și simplu vrea o pauză. „Sunt momente când ies să mă distrez și trebuie să spun clar că nu vreau să vorbesc despre muncă.” Contrasul cu Londra este izbitor. Acolo, oamenii muncesc din greu, dar își protejează timpul personal și rareori vorbesc despre serviciu după program. La ora 17:00, pub-urile și barurile sunt pline. Mentalitatea este mai degrabă „muncești ca să trăiești” decât „trăiești ca să muncești”.

Numai că în San Francisco e greu să scapi de discuțiile despre tehnologie. Norocul lui este că are prieteni pe care îi cunoștea dinainte, dar și pe fratele său alături. Cu ei poate avea conversații profunde despre orice altceva. La început, i-a fost greu să cunoască oameni noi în afara acestui cerc, dar s-a apucat de hobby-uri precum tenisul, unde și-a făcut prieteni care nu au nicio legătură cu munca, iar asta l-a ajutat să se acomodeze.

Statutul nu e dat de mașină, ci de cine cunoști

Până la urmă, cheia pentru a găsi un echilibru și pentru a-ți păstra sănătatea mintală stă în relațiile autentice. Într-un oraș unde networking-ul este un sport extrem, poate fi dificil să legi prietenii sincere. Ahmed a ajuns însă la o concluzie clară despre cum funcționează lucrurile în epicentrul tech.

„În scena tehnologică din San Francisco, statutul tău nu este definit de ce mașină sau casă deții; este definit de cine cunoști, ce construiești și câți bani ai strâns din finanțări. Oamenilor le pasă cu adevărat de asta și poate fi greu să legi relații autentice.” El a realizat că, deși este important să meargă la evenimente pentru a găsi clienți și a-și crește compania (în prezent lucrează în product la o firmă care dezvoltă viitorul inteligenței artificiale video), este la fel de important să creeze și să hrănească relații care depășesc sfera profesională pentru fericirea sa pe termen lung.