Confidențialitatea e din nou pe tapet. De data asta, Yahoo. Compania anunță schimbări serioase în modul în care îți folosește datele. Dar ce impact are asta asupra ta, concret?

Aflăm de pe Sports.yahoo că gigantul tech este parte a „Familiei de mărci Yahoo”. Aici intră site-uri pe care probabil le folosești, precum Yahoo sau Engadget, dar și motorul de publicitate digitală, Yahoo Advertising. Nu ești de acord cu ce fac ei cu informațiile tale? Se pare că ai de ales.

„Respinge tot” vs. „Gestionează setările”: Tu decizi

Oficial, ai două căi. Prima: „Respinge tot”. Asta înseamnă că refuzi cookie-urile și folosirea datelor tale în scopuri suplimentare de către Yahoo și parteneri. Simplu. A doua opțiune e pentru control mai detaliat, dând click pe „Gestionează setările de confidențialitate”. Care e mai populară? Imposibil de zis.

Un detaliu cheie, subliniat de Sports.yahoo, este că poți oricând să te răzgândești, pentru că „Puteți să vă retrageți consimțământul sau să schimbați opțiunile în orice moment”. Totul se face din link-urile dedicate, cum ar fi „Setări pentru confidențialitate și module cookie” sau direct din „Tablou de bord pentru confidențialitate”, pe care le găsești pe site-urile și în aplicațiile lor.

De ce contează să arunci un ochi pe Politica de confidențialitate?

Să înțelegi ce face Yahoo cu datele tale e un punct central. Chiar ei te îndeamnă să citești Politica de confidențialitate și pe cea despre module cookie. Teoretic, acolo găsești totul, de la cum sunt adunate informațiile, la cum sunt folosite și protejate. Să fim serioși, câți chiar citesc documentele alea? Probabil o mână de oameni.

Și dacă ignori mesajul? Ce se întâmplă?

Bună întrebare. Dacă nu faci nimic, Yahoo merge mai departe. Datele tale vor fi folosite conform politicilor deja existente. Așa că mișcarea trebuie să vină de la tine, să intri și să-ți setezi preferințele. Logic, nu?

Un pas înainte pentru controlul tău?

Mișcarea Yahoo poate fi văzută ca un gest de transparență, un mod de a oferi mai mult control utilizatorului. Dar sunt aceste măsuri de ajuns pentru a reclădi încrederea? Greu de spus. Oricum ar fi, discuția despre confidențialitatea online nu se oprește aici. Nici pe departe.

Surprinzător sau nu…