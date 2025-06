Parada cicliștilor goi din Bruxelles marchează 20 de ani de World Naked Bike Ride

Peste o sută de bicicliști au pedalat complet goi pe străzile capitalei belgiene, sâmbătă după-amiază, cu ocazia celei de-a 20-a ediții a evenimentului World Naked Bike Ride (cunoscut local ca Cyclonudista). Defilarea neobișnuită, desfășurată sub soarele dogoritor, a atras privirile curioase ale trecătorilor și a marcat două decenii de activism pe două roți, având drept scop promovarea siguranței bicicliștilor, protejarea mediului și afirmarea libertății corporale.

Desfășurarea evenimentului și participare

Parada cicliștilor nud a pornit sâmbătă, 21 iunie, pe trasee din centrul orașului Bruxelles, într-o atmosferă festivă. La eveniment s-au adunat bărbați și femei de diferite vârste, unii veniți cu biciclete decorate, alții pur și simplu entuziasmați să ia parte la protest. În total, organizatorii au estimat participarea la peste o sută de persoane, unele relatări de presă menționând chiar aproximativ 200 de bicicliști prezenți pe parcursul zilei. Coloana de cicliști goi a străbătut arterele capitalei într-un ritm lejer, sub escorta discretă a poliției locale, care a asigurat devierea traficului. Evenimentul s-a desfășurat pașnic, fără incidente raportate, într-o zi însorită de vară ce a favorizat prezența numeroasă și buna dispoziție a participanților.

Scopul manifestației: siguranță, mediu și libertate

World Naked Bike Ride – ajuns la a 20-a ediție anuală în Bruxelles – are un mesaj clar: promovarea transportului sustenabil și a respectului față de cei pe două roți. Participanții militează pentru îmbunătățirea siguranței bicicliștilor și a infrastructurii velo în mediul urban. „În ultimii ani s-au făcut unele progrese la capitolul infrastructură pentru biciclete, dar acestea apar de obicei în zonele unde este ușor, nu neapărat acolo unde e cea mai mare nevoie și cel mai periculos pentru cicliști”, observă Jérôme Jolibois, unul dintre organizatorii campaniei Cyclonudista. El solicită autorităților publice instalarea de piste pentru biciclete pe marile bulevarde și în intersecțiile nesigure din Bruxelles, pentru a proteja mai bine bicicliștii.

Pe lângă siguranța rutieră, manifestația are și un puternic caracter ecologist. Organizatorii promovează bicicleta ca soluție de mobilitate urbană nepoluantă, care îmbunătățește calitatea vieții pentru toți. Potrivit acestora, mersul pe bicicletă contribuie la un aer mai curat, reduce zgomotul din oraș, crește siguranța rutieră și combate sedentarismul, având un impact pozitiv asupra sănătății publice. Mesajul este, așadar, și unul de protejare a mediului prin reducerea dependenței de automobile și combustibili fosili. Nu în ultimul rând, evenimentul celebrează libertatea corporală și acceptarea de sine. Nuditatea participanților simbolizează atât vulnerabilitatea bicicliștilor în mijlocul traficului motorizat, cât și dreptul fiecăruia de a-și exprima liber corpul fără rușine. „A fi gol nu rănește pe nimeni, spre deosebire de poluarea mașinilor”, subliniază Jolibois, argumentând că disconfortul real în orașe este provocat de noxe și trafic, nu de nuditate.

Atmosfera paradei și mesajele transmise

În ciuda caracterului revendicativ, atmosfera evenimentului a fost una de sărbătoare. Participanții au pedalat zâmbind, salutând publicul și bucurându-se de sentimentul de eliberare. „Oamenii pot protesta și petrece în același timp. Este un eveniment extrem de plin de bucurie”, a declarat Jérôme Jolibois despre spiritul Cyclonudista. Mulți cicliști și-au pictat trupurile cu desene colorate, mesaje și sloganuri, transformându-și corpurile în pancarte vii ale cauzei lor. Unii au purtat accesorii haioase – de la pălării și flori prinse de biciclete, la pelerine sau alte obiecte simbolice – însă majoritatea au rămas costumați doar cu casca de protecție și încălțămintea, conform regulilor de siguranță.

Printre mesajele afișate direct pe pielea participanților s-au numărat sloganuri precum „M-am născut gol” (în original: „I WAS NAKED WHEN I WAS BORN”) sau „Pedalatul te face liber” („CYCLING MAKES YOU FREE”). Aceste lozinci subliniază caracterul natural al nudității și sentimentul de libertate oferit de mersul pe bicicletă. De asemenea, un motto mai vechi al cicliștilor bruxellezi sintetizează mesajul protestului într-un joc de cuvinte provocator: „L’indécence, c’est l’essence”. Tradus liber, acest slogan transmite ideea că indecentă nu este nuditatea, ci esența (benzina) – adică poluarea și dependența de combustibilii fosili sunt adevăratele indecențe în societatea modernă, nu corpul uman.

Reacții ale publicului și măsuri de securitate

Reacția publicului bruxellez față de parada inedită a fost în general una favorabilă. Dacă pe alocuri câțiva trecători și-au ferit privirea sau au privit cu uluire șirul de bicicliști dezbrăcați, cei mai mulți au întâmpinat manifestația cu aplauze, râsete și încurajări. Mulți spectatori au înțeles rapid cauza promovată de protestatari – mai ales auzind scandările acestora despre vizibilitatea bicicliștilor în trafic, reducerea poluării și beneficiile transportului alternativ – și s-au arătat solidari, alăturându-se cu claxoane aprobatoare și cuvinte de susținere. Imaginile inedite cu grupul de cicliști goi au atras, ca în fiecare an, atenția presei și au stârnit discuții pe rețelele de socializare, însă opinia publică locală pare din ce în ce mai deschisă față de acest gen de protest neconvențional.

Autoritățile din Bruxelles au tolerat și chiar sprijinit logistic evenimentul. După micile controverse stârnite în primii ani de la debutul inițiativei, parada este acum recunoscută oficial și autorizată de poliție înainte de a avea loc. Prezența polițiștilor pe parcursul traseului – pentru a escorta participanții și a redirecționa traficul rutier – a devenit o rutină menită să asigure siguranța tuturor. „Campania își propune să atragă atenția asupra temelor sale printr-un spectacol amuzant, pașnic, bine organizat și perfect legal, care să încânte publicul și să atragă atenția mass-media” explică organizatorii World Naked Bike Ride. În consecință, ediția din acest an s-a desfășurat fără probleme, într-un cadru bine coordonat. Autoritățile locale – inclusiv reprezentanții partidelor ecologiste – au început să privească cu mai multă seriozitate solicitările acestor activiști, pe măsură ce subiectul mobilității durabile și al aerului curat a urcat pe agenda publică.

Două decenii de activism pe două roți

Evenimentul World Naked Bike Ride are origini internaționale și un istoric de peste 20 de ani. Prima ediție globală oficială a avut loc în 2004, ca evoluție a unor proteste locale anterioare din Spania și Canada, și a fost concepută ca o manifestare fără haine menită să denunțe dependența de petrol și cultura automobilistică, celebrând totodată puterea și individualitatea corpului uman. Ulterior, mesajul mișcării s-a orientat tot mai mult către advocacy pentru ciclism și siguranța rutieră a celor vulnerabili, sub sloganul sugestiv „Opriți expunerea indecentă la emisiile vehiculelor” – aluzie la faptul că adevărata expunere indecentă este inhalarea gazelor de eșapament, nu nuditatea protestatarilor.

La Bruxelles, cursa nudă a devenit o tradiție anuală începând cu anul 2005. Inspirat de inițiativa internațională și de mișcarea Critical Mass, activistul local Jérôme Jolibois (cunoscut și sub pseudonimul “Jérôme Naturel”) a organizat prima Cyclonudista în capitala Belgiei în iunie 2005. Deși la început apariția zecilor de bicicliști goi pe străzi a părut șocantă pentru unii și a generat controverse, în scurt timp protestul a fost acceptat și chiar integrat în peisajul civic al orașului. În prezent, după 20 de ediții, Cyclonudista Bruxelles face parte din calendarul manifestărilor pro-ciclism din oraș și beneficiază de o recunoaștere publică mai amplă. Schimbarea de atitudine se reflectă și în politicile locale: în ultimii ani, autoritățile au implementat tot mai multe măsuri pentru încurajarea transportului pe bicicletă, susținute în special de formațiunile ecologiste (Groen și Écolo) aflate la guvernare locală. „Am observat o creștere incredibilă a numărului de bicicliști, pentru că oamenii acum pot pedala în condiții mai sigure”, afirmă Jérôme, remarcând impactul pozitiv al inițiativelor pro-ciclism în Bruxelles. Comunitatea bicicliștilor consideră această evoluție drept o victorie și dovadă că mesajul transmis de World Naked Bike Ride – acela că un oraș cu mai puține mașini și mai mulți oameni pe bicicletă este un oraș mai sigur și mai sănătos – începe să își facă simțit efectul.