Ce înseamnă un rollercoaster şi unde se află?

Din ce în ce mai mulți români sunt interesați de vacanțe în SUA, iar California este una dintre principalele atracții, având și cele mai spectaculoase parcuri de distracții.

Aici, Disneyland este primul în topul prcurilor tematice californiene, iar pe al doilea loc se află Pacific Park, situat pe malul oceanului, în Santa Monica. Este singurul parc de distracții de pe coasta de vest a Statelor Unite situat pe un dig.

Cel mai mare rollercoasterul din lume este principala atracție aici. Acesta înconjoară mare parte din parc și a apărut în peste 500 de filme și emisiuni de televiziune, precum Fat Albert, Hannah Montana, The Movie, Bean sau The Tonight Show, cu Jay Leno, precum și popularul joc video Grand Theft Auto V.

În plus, parcul este faimos și pentru prima și singura roată „ferris” cu energie solară din lume, care oferă o vedere panoramică asupra Oceanului Pacific. Cele 174.000 de LED-uri ale roții Ferris iluminează coasta Los Angeles-ului în fiecare seară, oferind adevărate spectacole de lumini, în culori sezoniere, cu diverse animații distractive și mesaje.

Se poate petrece o zi întreagă, pe digul din Santa Monica, având foarte multe posibilități de distracție, relaxare și aventură. Mâncarea este cu specific local, californian, iar forfota este înntotdeauna prezentă, parcul tematic fiind o atracție pentru aproape toate categoriile de vizitatori care ajung până aici.

Forte mulți vizitatori preferă plimbările și mersul pe jos, iar sâmbăta și duminica se poate lua și un ghid gratuit, timp de o oră, care le face turiștilor o prezentare detaliată a digului, cu toate atracțiile lui, de la ora 11.00 șa 12.00 și de la 12.00 la 13.00. Aceștia se pot găsi în fața magazinului Pier, în clădirea Carusel și nu este necesară rezervare decât pentru tururile private sau pentru grupurile organizate. Se poate face și un tur de o jumătate de oră în care ghidul descrie istoria caruselului.

Aşadar, parcul din Santa Monica se află și ca punct o oprire pe ruta galbenă a turului cu autobuzul Hop On Hop Off, pentru cei care vizitează California pe cont propriu, nu într-un circuit turistic oferit de o agenție. Biletele pentru Hop On Hop Off pot fi cumpărate pentru 24 sau 48 de ore, inclusiv din autobuz.

Agențiile de turism din România au mai multe tipuri de oferte pentru vizitarea Californiei, iar o vizită la Pacific Park se poate face în afara programelor oferite până acum pentru români. Costurile unei vacanțe în California pornesc de la circa 2.600 de dolari, pentru un circuit turistic de 10 zile.

Sursa: www.antena3.ro