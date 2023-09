Ce părere au cele două partide din coaliţie despre dezechilibrele bugetare care se manifestă în marile sisteme publice

Marcel Boloş, ministrul Finanţelor, a explicat la Antena 3 CNN ce rol are pachetul de măsuri fiscale care se va discuta mâine într-o şedinţă de urgenţă la Guvern. El a comentat şi afirmațiile unui coleg de la PNL care a lansat un avertisment sumbru legat de locurile de muncă ale românilor dacă vor fi aplicate aceste măsuri.

Mâine are loc o întâlnire crucială la Guvern privind planul de măsuri fiscale. Între timp, din partea PNL-ului deja se anunță că au apărut acuzații că milioane de români practic vor fi nenorociți de aceste măsuri.

Astfel, „Peste 1.000.000 de locuri de muncă în pericol. Pachetul Ciolacu arată cartonașul galben tuturor celor ce vor să dezvolte România”, spune un membru PNL.

Şi nu, nu este un mesaj din partea opoziției, ci chiar din interiorul coaliției aflate la guvernare, mai precis din partea lui Tănase Stamule, conferențiar universitar dr. la AS, membru PNL și fost consilier pe probleme economice al premierului Ludovic Orban.

În afirmaţiile sale, „Din păcate, renumele PSD de partid cu care se poate discuta aplicat pe teme economice este distrus de o serie de consilieri neocomuniști care au capturat urechea premierului. Din păcate, efectele impozitării otova a companiilor doar pentru a răspunde urii împotriva marelui capital, se vor manifesta foarte rapid negativ în economie. E foarte posibil ca peste 1 an, arhitecții pachetului Ciolacu, o pseudo-inovație fiscală de sorginte neocomunistă, să primească un cartonaș roșu de la electorat, a scris Tănase Stamule pe Facebook.

Iar, Marcel Ciolacu însă, pare că aruncă pisica documentului noii revoluții fiscale în curtea ministrului liberal al finanțelor, Marcel Boloș. Pachetul de măsuri a provocat revoltă și printre bugetari. Cei din administrație și poliție protestând săptămâna trecută la ministerul de Finanțe și anunțând că nu vor renunța.

În plus, presiunea luării unei decizii rapide este mare, fiindcă unele măsuri sunt prevăzute să intre în vigoare de la 1 octombrie, respectiv creșterea salariului minim de la 3000 la 3.300 lei, plus 10% impozit pe venit pentru angajații din IT cu salarii de peste 10.000 lei brut și 10% contribuții la sănătate pentru cei din agricultură, industria alimentară și construcții, care până acum erau scutiți.

„Luptăm să nu compromitem dezvoltarea, modernizare a României pe termen lung”

Întrebat despre întâlnire şi la ce măsuri fiscale se poate renunța pentru a atenua scandalul din coaliţie, Marcel Boloş, ministrul de Finanţe a spus:

„Proiectul de lege a fost discutat într-o primă lectură în Guvernul României, tocmai în ideea asta în care toți membrii Guvernului să ia la cunoștință și apoi să avizeze proiectul de lege conform procedurilor legale pe care le avem.

Sigur, proiectul de lege până la momentul la care se aprobă de către Guvern poate fi adăugat și pot fi aduse aceste modificări, dar toate acestea trebuie făcute cu respectarea procedurilor legale și desigur, cu respectarea tuturor observațiilor care vin de la avizele ministerelor de linie.

Deciziile au fost luate în coaliția de guvernare pentru că este la mijloc, vorba de o decizie politică și un cost politic pe care Guvernul trebuie să și-l sume. Iar noi, la Ministerul Finanțelor, nu am făcut decât să integrăm aceste măsuri din punct de vedere tehnic, respectiv să le asigurăm aplicabilitatea.

Nu am urmărit afirmațiile domnului prim-ministru. Dumnealui are ultimul cuvânt și sigur, așa cum am precizat când se va aproba în Guvern în forma în care va fi trimis Parlamentului pentru asumarea răspunderii guvernamentale până la acea acel moment, proiectului de lege, potrivit procedurilor pe care le avem, îi pot fi aduse aceste modificări. Acum depinde și care este conținutul acestor modificări și ce anume este discutabil în măsurile care sunt destul de complexe.

„Riscăm să pierdem 75 miliarde de euro fără acest pachet”

Și să știți că acest proiect de lege nu l-am discutat și nu s-a dezbătut în spațiul public doar ca să ne aflăm în treabă. El este necesar, pentru că avem problema aceasta cu deficitul bugetar și cu fondurile europene și riscul de suspendare a fondurilor europene.

Noi pentru aceasta încercăm să luptăm să nu compromitem dezvoltarea, modernizare a României pe termen lung. La mijloc sunt 75 de miliarde de euro care pot fi suspendați în orice clipă dacă avem această problemă a deficitului bugetar.

„Nu putem să tolerăm la nesfârșit dezechilibrele bugetare care se manifestă în marile sisteme publice”

După cum ați văzut, noi avem trei paliere de măsuri. Unul dintre acestea este cel referitor la reducerea de cheltuieli publice. Al doilea palier este de combatere a evaziunii fiscale și de-abia al treilea palier este cel cu privire la măsurile fiscal-bugetare. Am încercat ca toată această presiune pe care o avem datorită acestei nevoi de resurse financiare, pentru a rezolva problema de deficit bugetar, să o împărțim între măsurile fiscale, cele de reducere a cheltuielilor și de combatere a evaziunii fiscale.

Deci, n-am lăsat totul pe umerii contribuabililor, dar nici nu putem să tolerăm zonele de optimizare fiscală sau să tolerăm la nesfârșit dezechilibrele bugetare care se manifestă în marile sisteme publice. Uitați-vă ce este la fondul de sănătate, unde 1,2 milioane de asiguraţi nu plătesc contribuția la asigurările sociale de sănătate. Unde în lumea aceasta un asigurat sau un angajat nu plătește pensie sau asigurarea de sănătate.

Acestea sunt lucruri elementare, pe bun simț, care că se achită bugetului. Și noi avem această problemă în continuare cu aceste mari sisteme publice, „a spus Marcel Boloş, ministrul de Finanţe.

Sursa: www.antena3.ro