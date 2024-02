Comisia Europeană a acceptat modificarea politicii agricole comune

În prezent, Comisia Europeană (CE) a acceptat modificarea politicii agricole comune. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a reușit să obțină o victorie importantă la Bruxelles, în urma eforturilor susținute ale fermierilor.

În precizările sale, „Am făcut cum am promis! Modificările la rotaţia culturilor şi terenul lăsat pârloagă au fost acceptate de comisie!

Așa cum am promis, am cerut în cadrul Consiliului AGRIFISH modificarea Regulamentului (UE) 2021/2115 privitor la rotația culturilor (GAEC 7) și 4% pârloagă (GAEC8), iar propunerea mea a fost aprobată de comisie! Rolul nostru este să găsim soluții care să îi sprijine pe fermieri, nu să le pună piedici și împreună, am reușit!

În primul comentariu, găsiți angajamentul față de fermieri, luat săptămâna trecută!”, a scris, luni, Florin Barbu pe contul său de Facebook.