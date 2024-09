Conflict diplomatic de amploare între România și Rusia

Un nou conflict diplomatic de amploare s-a declanșat între România și Rusia, după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis anchete penale împotriva a trei jurnaliști, inclusiv un român, pe fondul acuzațiilor că aceștia ar fi trecut ilegal frontiera rusă pentru a realiza reportaje în regiunea ocupată Kursk. Incidentul a fost raportat de agențiile de presă ruse, citate de AFP, și a generat tensiuni suplimentare în relațiile dintre cele două țări.

Acuzațiile FSB împotriva jurnaliștilor

Jurnaliștii implicați sunt doi americani, Kathryn Diss și Fletcher Yeung de la canalul australian ABC, și românul Mircea Barbu, reporter pentru HotNews.ro. Conform FSB, aceștia au fost acuzați de trecerea ilegală a frontierei ruse în regiunea Kursk, unde au încercat să realizeze reportaje.

Regiunea Kursk, situată la granița cu Ucraina, a devenit recent o zonă de mare tensiune după ce, pe 6 august, forțele ucrainene au lansat o ofensivă surprinzătoare pe teritoriul rus, fiind prima incursiune străină în Rusia de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În replică, Rusia a lansat o contraofensivă, însă Ucraina susține că încă controlează o parte semnificativă a teritoriului.

Anchetele penale deschise împotriva jurnaliștilor străini

Începând cu 17 august, FSB a deschis anchete penale împotriva a 12 jurnaliști străini pentru presupuse treceri ilegale ale frontierei ruse, conform agenției RIA Novosti. Printre cei vizați se numără și jurnaliști de la CNN, RAI și Deutsche Welle. Deși aceștia nu se află pe teritoriul Rusiei, riscă pedepse de până la cinci ani de închisoare, dacă ar fi judecați conform Codului Penal rus.

Tensiuni diplomatice între România și Rusia

Acesta nu este primul conflict diplomatic din acest an între România și Rusia. La 3 iulie, ambasadorul României la Moscova, C. Istrate, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i s-a transmis că un angajat al Ambasadei României era declarat „persona non grata”. Măsura a fost o reacție la expulzarea unui diplomat rus din România, în urma acuzațiilor că acesta desfășura activități contrare Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.

Relațiile tensionate dintre cele două țări

România a declarat persona non grata un diplomat rus în luna mai, după arestarea preventivă a unui cetățean român acuzat de trădare în favoarea Rusiei. Potrivit DIICOT, acesta a supravegheat obiective militare din România și NATO în județul Tulcea și a furnizat Ambasadei Rusiei informații clasificate, inclusiv fotografii cu tehnică militară.

Aceste incidente subliniază deteriorarea relațiilor dintre România și Rusia, în contextul unor tensiuni diplomatice și militare tot mai intense.