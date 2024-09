Euroins vor să revină în România. Când ar putea începe

Euroins AD, compania-mamă a fostei Euroins România, care a intrat în faliment, a început să facă pași pentru a reveni pe piața asigurărilor auto obligatorii din România. Prin intermediul unei firme locale, Phoenix, compania activează deja pe segmentul asigurărilor de garanții, o zonă unde în România se resimte un deficit semnificativ de ofertă. În lipsa unui acord cu autoritatea de reglementare din Bulgaria, există o probabilitate mare ca Euroins să revină pe piața RCA chiar anul viitor, în ciuda datoriei uriașe de 400 de milioane de euro pe care au lăsat-o în urmă.

Chiar dacă nu a deschis o sucursală locală, așa cum au făcut alte companii precum Axeria Iard sau Hellas Direct, Euroins AD a început procesul de a vinde din nou polițe RCA șoferilor români, conform informațiilor furnizate de Economica. Compania bulgară a depus deja o solicitare pentru a se înregistra la Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR), un pas obligatoriu pentru a putea opera pe piața locală a asigurărilor auto.

Cum poate reveni Euroins pe piața RCA din România

Conform reglementărilor Uniunii Europene, orice companie de asigurări înregistrată într-un stat membru UE are dreptul de a vinde polițe de asigurare în orice altă țară membră, doar printr-o notificare depusă la autoritatea de supraveghere din țara gazdă. Acest proces poate fi realizat prin intermediul „pașaportului european”, folosind unul dintre sistemele FOS (Freedom of Services) sau FOE (Freedom of Establishment), pe care le vom detalia în continuare.

Euroins AD își propune să intre din nou pe piața RCA folosind sistemul FOS, care nu necesită deschiderea unei sucursale locale. De altfel, compania a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) încă din 2007 pentru activitatea sa în România, când subsidiara locală era încă operațională.

Complicațiile legate de reglementarea RCA

Pentru asigurările RCA, procesul este mai complex, deoarece România este parte a sistemului Carte Verde, care impune o serie de reguli suplimentare. Asigurările RCA sunt reglementate printr-o legislație specifică, iar Euroins AD va trebui să respecte cerințele ASF, inclusiv obligația de a avea o rețea de inspectori de daună sau o firmă specializată care să gestioneze aceste aspecte.

Euroins Insurance AD, companie înregistrată din 2007 pentru a desfășura activități pe baza pașaportului european, a reluat activitatea pe piața românească. Grupul Euroins din Bulgaria revine astfel în prim-plan, în contextul falimentului fostei subsidiare locale, Euroins România, care a fost lider pe piața RCA. ASF a identificat un deficit de capital de solvabilitate de peste 400 de milioane de euro la Euroins România, fapt confirmat și de Tribunalul București. Totuși, de această dată, Euroins nu va vinde polițe RCA, cel puțin momentan, ci se va concentra pe celelalte categorii de asigurări generale.

Implicații pentru cumpărători și gestionarea daunelor

Un aspect important pe care potențialii clienți trebuie să-l cunoască este că, în caz de probleme legate de plata daunelor, aceștia vor trebui să se adreseze autorităților din Bulgaria. Autoritățile române nu au competențe asupra firmelor care operează pe baza pașaportului european. În cazul unui faliment, păgubiții nu vor putea beneficia de protecția Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), așa cum se întâmplă în România, deoarece Bulgaria are un sistem de garantare doar pentru asigurările obligatorii.

De asemenea, plângerile depuse de consumatori vor fi redirecționate către autoritățile bulgare, iar ASF va acționa doar ca intermediar. Litigiile se vor desfășura tot în Bulgaria, conform legislației locale, un aspect important pe care specialiștii îl subliniază.