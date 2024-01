La ce valoare a ajuns, o pensie minimă, în anul 2024?

În România, sunt vești bune pentru pensionarii care beneficiază de pensia minimă. Valoarea ei a crescut cu 13.8% la începutul anului. Aceasta a fost modificată odată cu punctul de pensie, ajungând astfel la suma de 1.281 de lei.

Pensia minimă a crescut cu 13.8%

În total , un număr de 1,84 de milioane de pensionari încasează pensia minimă garantată, dintr-un număr total de 4,5 milioane. Datele au fost înregistrate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Astfel, pensia minimă garantată este o prestație financiară acordată de stat pentru a asigura un nivel minim de trai pentru pensionarii cu venituri foarte reduse.

Totodată, indemnizația socială pentru pensionari reprezintă un pilon important al sistemului de pensii din România. Este acordată lunar persoanelor cu pensii sub un anumit prag.

Aceasta asigură un venit minim garantat și sprijină pensionarii cu venituri mici.

Condiții pentru pensia minimă

Totuși, trebuie îndeplinite mai multe condiții pentru a beneficia de pensia minimă garantată. De exemplu, un aspect esențial în determinarea eligibilității este stagiul de cotizare.

Pentru 2024, acesta este stabilit la 15 ani. Acest criteriu este fundamental pentru asigurarea echității sistemului de pensii, deoarece garantează că beneficiarii au contribuit efectiv la sistemul de pensii publice. Iar persoanele care nu au atins acest stagiu minim de cotizare nu sunt eligibile pentru pensia minimă garantată, chiar dacă au atins vârsta de pensionare.

În plus, pensia minimă garantată are o valoare de 1.281 de lei, în acest an, aceasta a crescut la începutul anului, de la 1.125 de lei.

Legea pensiilor a intrat în vigoare începând din ianuarie 2024

În contextul politic, această lege a pensiilor a fost promulgată și a intrat în vigoare începând din ianuarie 2024. Procentual, a fost înregistrată o creștere de 13,8% pentru toți pensionarii, reprezentând indexarea cu rata inflației din anul anterior.În plus, o recalculare a pensiilor se efectuează în luna septembrie 2024, aducând majorări semnificative pentru unii, dar nu pentru toți.

Se estimează că, aproximativ 2.000.000 de pensionari nu vor beneficia de creșteri la recalculare.

De exemplu, un bărbat cu o carieră de 15 ani și 28 de zile ca mecanic utilaj în industria textilă, care a lucrat între 15 ani și 25 de ani nu va primi o pensie mai mare deoarece punctele de stabilitate acordate pentru această perioadă sunt zero, conform prevederilor legale.

Potrivit explicațiilor oferite de profesorul Anton Hadăr la Antena 3, formula nu este avantajoasă pentru persoanele aflate în astfel de situații.