Lucian Florin şi-a făcut propria trecere de pietoni „Mai beau un rachiu, mă mai duc acasă”

Un bărbat dintr-o comună suceveană şi-a făcut propria trecere de pietoni pe drumul judeţean. Direct în faţa barului, ca să fie sigur că şoferii încetinesc atunci când el traversează strada. A vopsit şoseaua, cu 8 linii paralele cu axul drumului, cum a concluzionat poliţia de la judeţ, asta după ce imaginile cu „lucrarea” au devenit virale. La nivel local, spune primarul, poliţiştii din comună au trecut nestrăbătuţi peste zebra ilegală. Atenţionaţi de apariţia picturii în mijlocul drumului, oamenii legii ar fi comentat că ei nu păzesc străzile.

Întrebat de reporterii Antena 3 CNN cum i-a venit această idee, Lucian Florin, autorul trecerii de pietoni din fața barului, a spus: „Sunt prea mulţi proşti. Trec pe-aici degeaba. Ei conduc cu viteză mare şi eu când am trecut pe-acolo era să mă calce unul”.

„Dacă trec eu pe trecere, încetineşte”, a mai spus Florin.

Întrebat de ce a ales să facă trecerea de pietoni în fața barului, el a mai spus: „Păi aici, că-mi place mie să beau aici. Mai beau un rachiu, mă mai duc acasă”.

Are 44 de ani şi echipa Antena 3 CNN l-a filmat, joi dimineaţă, în jurul orei 10.30, în faţa cârciumii din comuna suceveană Arbore. Furios că şoferii nu încetinesc atunci când traversează drumul judeţean prin loc nepermis, Lucian şi-a făcut propria trecere de pietoni.

În explicaţiile sale, „Am desenat-o că n-aveam ce face. Aveam trafaletul în mână şi am dat cu trafaletul. E simplu. Mi-a rămas vopsea şi am dat şi eu pe drum. Şi uite, e vopsea de-aia lavabilă de se dă pe perete. Şi uite, ţine mai mult ca aia de la drumuri. Am dat s-o astup înapoi, că primarul mi-a zis s-o astup. Ce să mai astup?! Că-mi face dosar penal. Doar n-am omorât pe nimeni! Mi-am făcut linia mea”, a mai spus Lucian.

Oamenii din comună dezavuează acţiunile ilegale ale lui Lucian, dar ridică o problemă legitimă.

În acest sens, „Două sunt pe raza comunei. Deci două treceri sunt”, spune un localnic.

„Eu dau vina pe lucrătorii Postului de Poliţie. Nu-şi fac treaba. Au trecut de foarte multe ori pe trecerea de pietoni. Când un agent de poliţie a fost abordat şi întrebat de ce este trecerea aia de pietoni, a răspuns: noi nu păzim străzile din comuna Arbore.

Poliţiştii de la judeţ spun că au văzut şi ei trecerea făurită de Lucian pe reţelele de socializare.

„În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat că, pe partea carosabilă a drumului județean 178, au fost trasate 8 linii paralele cu axul drumului, de culoare albă, care coincid cu marcajul rutier ce semnifică o trecere pentru accesul pietonal, de natură de a induce în eroare ori de a îngreuna traficul rutier”, a spus comisar șef Ionuț Epureanu de la IPJ Suceava.

Şi au trecut la acţiune. I-au făcut lui Lucian, artist local, dosar pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

