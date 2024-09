Piața farmaceutică din Moldova: Creșteri semnificative

În Republica Moldova, sectorul farmaceutic rămâne dominat de câteva companii de top, care își întăresc pozițiile prin creșteri semnificative ale cifrei de afaceri și cotelor de piață. Anul 2023 a adus o stabilitate relativă în clasamentul principalelor firme farmaceutice, deși s-au observat schimbări semnificative în creșterea procentuală și dinamica pieței.

Poziția principalelor companii farmaceutice

Dita Estfarm și Farmacia Familiei (DT+FF) rămân liderii incontestabili, raportând o cifră de afaceri de 4,68 miliarde MDL (aproximativ 238,68 milioane EUR) în 2023. Acest rezultat le consolidează poziția de lider pe piață, menținându-le în fruntea clasamentului.

Grupul Felicia ocupă locul al doilea cu o cifră de afaceri de 3,28 miliarde MDL (aproximativ 167,28 milioane EUR). Creșterea constantă a acestei companii, inclusiv prin achiziția a două rețele de farmacii, îi permite să rămână un jucător important pe piața farmaceutică moldovenească.

Tetis (Hipocrat) se află pe locul al treilea, cu o cifră de afaceri de 2,34 miliarde MDL (aproximativ 119,34 milioane EUR). Deși creșterea sa este mai modestă, compania păstrează o prezență solidă în industrie.

Alte companii notabile, precum Orient și Elody, au înregistrat cifre de afaceri mai mici comparativ cu liderii. Orient a raportat o cifră de afaceri de 1,29 miliarde MDL (aproximativ 65,79 mii EUR), iar Elody a atins 1,07 miliarde MDL (aproximativ 54,57 mii EUR).

Comparativ cu anul 2022

În 2023, DT+FF a experimentat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri, de la 4,20 miliarde MDL în 2022 la 4,68 miliarde MDL, reprezentând o creștere absolută de 472,76 milioane MDL (aproximativ 24,11 milioane EUR), echivalentă cu 11,25%.

Grupul Felicia a înregistrat o creștere de 10,39%, de la 2,97 miliarde MDL în 2022 la 3,28 miliarde MDL în 2023, ceea ce echivalează cu 308,53 milioane MDL (aproximativ 15,74 milioane EUR).

Tetis (Hipocrat) a avut o creștere mai moderată, de la 2,25 miliarde MDL în 2022 la 2,34 miliarde MDL în 2023, adică o creștere de 4,29%, sau 96,41 milioane MDL (aproximativ 4,92 milioane EUR).

Orient a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, de la 1,45 miliarde MDL în 2022 la 1,29 miliarde MDL în 2023, cu o scădere absolută de 154,36 milioane MDL (aproximativ 7,87 milioane EUR), sau 10,65%.

Schimbări în cotele de piață

DT+FF și-a întărit poziția de lider pe piață, crescând de la 31,89% în 2022 la 33,50% în 2023.

Grupul Felicia a mărit cota de piață de la 22,54% în 2022 la 23,49% în 2023, consolidându-și poziția secundară.

Tetis (Hipocrat) a înregistrat o scădere ușoară a cotei de piață, de la 17,06% în 2022 la 16,80% în 2023, indicând o stagnare în expansiune.

Orient a pierdut o parte semnificativă din cota de piață, scăzând de la 10,99% în 2022 la 9,27% în 2023, confirmând declinul observat și în ceea ce privește cifra de afaceri.

Elody a înregistrat o mică descreștere a cotei de piață, de la 7,84% în 2022 la 7,72% în 2023.

Vânzările rețelelor de farmacii

Farmacia Familiei rămâne liderul pieței, cu vânzări de 1,9 miliarde lei (aproximativ 96,9 milioane EUR) și 224 de farmacii, ceea ce înseamnă o medie de 8,5 milioane lei (aproximativ 433,5 mii EUR) per farmacie.

Grupul Felicia, care include rețelele Peon, Salut și Birovifam (Felicia), a raportat vânzări totale de 1,526 miliarde lei (aproximativ 77,83 milioane EUR) în cele 312 farmacii ale sale, sau 4,8 milioane lei (aproximativ 244,8 mii EUR) per farmacie. Deși cota de piață per farmacie este mai mică decât la Farmacia Familiei, Grupul Felicia rămâne un jucător important datorită expansiunii sale în zonele rurale.

Tetis (Hipocrat) ocupă locul trei cu vânzări de 885,5 milioane lei (aproximativ 45,16 milioane EUR) în 177 de farmacii, având vânzări medii de 5 milioane lei (aproximativ 255 mii EUR) per farmacie.

Orient a înregistrat vânzări de 537,5 milioane lei (aproximativ 27,41 milioane EUR) în 93 de filiale, cu vânzări medii de 5,7 milioane lei (aproximativ 290,7 mii EUR) per farmacie.

Elody a raportat vânzări de 377,7 milioane lei (aproximativ 19,26 milioane EUR) în 99 de farmacii, corespunzând la 3,8 milioane lei (aproximativ 193,8 mii EUR) per farmacie.

Vânzări lunare per farmacie

În ceea ce privește vânzările lunare per farmacie, Farmacia Familiei conduce cu o medie de 709,2 mii lei (aproximativ 36,17 mii EUR). Orient se situează pe locul al doilea cu vânzări lunare per farmacie de 481,6 mii lei (aproximativ 24,56 mii EUR), deși rețeaua sa este mai mică. Tetis (Hipocrat) are vânzări lunare medii per farmacie de 416,9 mii lei (aproximativ 21,26 mii EUR), ocupând locul al treilea. Deși Grupul Felicia are o rețea extinsă, vânzările lunare per farmacie sunt de 407,7 mii lei (aproximativ 20,79 mii EUR). Elody încheie top 5 cu vânzări lunare per filială de 317,9 mii lei (aproximativ 16,21 mii EUR).

Aceste date subliniază o piață farmaceutică dinamică, în care competiția este acerbă și liderii încearcă să își mențină pozițiile prin extinderea rețelelor și optimizarea vânzărilor per unitate.

Analizând rețelele de farmacii din Moldova, se observă că clasamentul bazat pe vânzările per farmacie oferă o imagine diferită față de topul general al cifrei de afaceri totale. Piața farmaceutică moldovenească continuă să se concentreze în jurul câtorva jucători cheie, cu o tendință clară de consolidare a pozițiilor dominante.