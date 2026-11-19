Poți cumpăra o mașină scoasă la vânzare de ANABI prin licitație online, iar o casă prin licitație publică directă. Ca să participi, urmărești anunțul bunului, depui actele până la termenul indicat și plătești o garanție de 10% din prețul de pornire.

Poți licita ca persoană fizică sau printr-o firmă, din România ori din străinătate. Nu poți însă cumpăra prin licitație propriul bun și nici nu poți participa în locul proprietarului. ANABI vinde inclusiv bunuri puse sub sechestru înainte de încheierea dosarului penal: acestea nu sunt neapărat confiscate definitiv.

Unde găsești mașinile și casele

Mașinile și alte bunuri mobile apar pe platforma oficială de licitații ANABI. Printre modelele afișate s-au aflat Audi A6, Porsche 911 și Volkswagen Passat. Fiecare anunț arată bunul, fotografiile, prețul de pornire, data licitației și termenul de înscriere.

Pentru o casă, urmărești anunțurile individuale de pe site-ul agenției. Legea nr. Potrivit 318/2015, vânzarea imobilelor se face prin licitație publică directă, nu pe platforma online. O casă confiscată trecută pe lista imobilelor destinate folosirii în interes public nu este automat de vânzare: pentru cumpărare trebuie să existe un anunț de licitație.

Ce acte pregătești

La licitația online te înscrii până la data și ora din anunț. Regulamentul ANABI cere ca acest termen să fie stabilit cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de licitație. Anunțul online este publicat cu cel puțin 10 zile înainte, iar pentru un nou termen de licitație se publică un nou anunț.

Ca persoană fizică, dai numele, domiciliul fiscal, codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, telefonul și adresa de e-mail. Încarci copia actului de identitate.

Ca firmă, dai datele acesteia și încarci certificatul de înregistrare și extrasul din Registrul Comerțului. O firmă străină adaugă actul de înregistrare tradus în română.

Pentru bunul dorit, depui oferta și dovada plății garanției. Dai codul IBAN, datele titularului contului și dovada de la bancă a faptului că acel cont îți aparține, necesare pentru restituirea garanției.

Completezi acordul pentru folosirea datelor personale și declarația că nu participi în locul proprietarului. Dacă te reprezintă altcineva, adaugi procura notarială ori împuternicirea avocațială, după caz.

Cum cumperi o mașină

Alegi mașina din anunțul oficial. Verifici starea ei, actele pe care le are, prețul, TVA indicată, locul de preluare și termenele. Dacă anunțul permite vizionarea, o ceri până la data trecută acolo. Te înregistrezi pe platformă până la termenul din anunț, încarci actele și depui în lei garanția în contul indicat de ANABI. Agenția avertizează că nu încasează bani prin rețele sociale, aplicații de mesagerie sau site-uri neoficiale. După acceptarea înscrierii, participi online. Oferta inițială trebuie să atingă cel puțin prețul de pornire. Dacă există deja o ofertă mai mare, licitarea începe de la acea sumă. Câștigă oferta cea mai mare; la egalitate, cea înregistrată prima. Dacă ai câștigat, plătești integral în cel mult cinci zile lucrătoare și trimiți dovada plății în cel mult 24 de ore de la achitare. Primești certificatul de adjudecare și preiei mașina din locul indicat, pe cheltuiala ta.

Pasul cu care crește oferta este trecut în anunț. El este de 15% din prețul de început până la 10.000 de lei, de 10% între 10.001 și 50.000 de lei și de 5% peste 50.001 lei. Dacă apare o ofertă în ultimul minut, licitația online se prelungește cu un interval cuprins între trei și cinci minute.

Cum cumperi o casă

Cauți anunțul individual de licitație directă și verifici imobilul, prețul, garanția, locul licitației și termenele. Trimiți notificarea și actele cerute în acel anunț, până la termenul lui, și plătești garanția în contul indicat. Nu folosești formularul de licitație online pentru mașini ca înlocuitor al înscrierii la licitația directă. Te prezinți la licitație cu actele cerute, licitezi, iar dacă ai câștigat plătești prețul în cel mult cinci zile lucrătoare. Primești certificatul de adjudecare și închei procesul-verbal de predare.

De exemplu, pentru a doua licitație a unei case duplex cu teren din Voluntari, ținută la 24 noiembrie 2025, ANABI a cerut notificare scrisă până la 17 noiembrie 2025, actul de identitate în original la licitație și, pentru reprezentant, procură specială sau împuternicire avocațială. Actele includeau datele ofertantului, dovada garanției, codul IBAN și declarația că nu participă în locul proprietarului. Acestea au fost condițiile acelui anunț, nu termene pentru o licitație deschisă acum.

Cât plătești și ce se întâmplă cu garanția

Potrivit Legii nr. 318/2015, prețul de pornire este egal cu evaluarea la prima licitație, scade cu 25% la a doua și cu 50% la a treia. La a treia și la următoarele licitații, bunul poate fi vândut pentru cel puțin jumătate din prețul evaluat. Reducerea schimbă prețul de pornire, nu garantează că vei cumpăra la acea sumă.

La un bun evaluat la 30.000 de lei, de exemplu, garanția reprezintă de fiecare dată 10% din noul preț de pornire:

Prima licitație: preț de pornire 30.000 de lei; garanție 3.000 de lei.

A doua licitație: scazi 25%, adică 7.500 de lei; preț de pornire 22.500 de lei și garanție 2.250 de lei.

A treia licitație: scazi 50% din evaluare, adică 15.000 de lei; preț de pornire 15.000 de lei și garanție 1.500 de lei.

Dacă ai câștiga prima licitație din exemplu cu o ofertă de 30.000 de lei, garanția de 3.000 de lei s-ar scădea din preț și ai mai plăti 27.000 de lei, dacă nu se datorează TVA. Când TVA este datorată, verifici cota din anunț: suma finală poate fi mai mare.

Un anunț ANABI pentru un Volkswagen Passat din 2011 indică un preț de evaluare de 24.169 de lei, o garanție de 2.416,90 lei și TVA de 21%. Dacă mașina s-ar vinde la prețul de pornire, TVA ar fi 5.075,49 lei, iar totalul 29.244,49 lei. După scăderea garanției, ar rămâne de plătit 26.827,59 lei. Anunțul a stabilit înscrierea până la 19 noiembrie 2026, ora 13:00, și licitația la 26 noiembrie 2026.

Dacă participi și nu câștigi, garanția îți este restituită în cinci zile lucrătoare de la procesul-verbal al licitației. O pierzi dacă nu te prezinți ori dacă ai câștigat, dar nu achiți prețul la termen. Dacă plătești după ce ai câștigat, garanția se scade din suma datorată.

Prima licitație pentru casa din Voluntari era programată în 2025. Prețul inițial era de 1.601.161 de lei, iar garanția era de 160.116,10 lei. La a doua licitație, ANABI a redus prețul de pornire cu 25%. Niciuna dintre aceste date nu reprezintă o ofertă deschisă acum.

Ce primești după plată

ANABI întocmește certificatul de adjudecare în cel mult cinci zile lucrătoare de la plata integrală. Potrivit Legii nr. 318/2015, acesta este actul care dovedește cumpărarea, iar proprietatea se transferă la predarea bunului, consemnată prin proces-verbal. Tu plătești costurile de preluare.

Bunurile sunt vândute în starea în care se află. Passatul din anunțul din noiembrie 2026 are la bord 230.311 kilometri. Mașina nu e înmatriculată, iar cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare îi lipsesc. Certificatul de adjudecare dovedește cumpărarea, dar nu ține locul acelor acte. Înainte să licitezi pentru o asemenea mașină, cere RAR și autorității de înmatriculare lămuriri despre actele necesare pentru acel vehicul și despre posibilitatea înmatriculării lui; anunțul de vânzare nu stabilește acești pași.

Întrebări frecvente

Pot retrage o ofertă făcută online?

Nu. După ce ai plasat-o, oferta nu mai poate fi retrasă.

Pot plăti în rate dacă am câștigat?

Prețul trebuie achitat integral în cel mult cinci zile lucrătoare. Anunțul pentru Passat nu acceptă rate sau prelungirea termenului de plată.

Ce fac dacă platforma nu merge sau înscrierea nu este validată?

Păstrează capturile de ecran, orele și dovada plății, apoi contactează ANABI la [email protected], 0372.573.000 sau, pentru vânzări, la 0723.287.126. Dacă platforma este indisponibilă cel mult o oră, legea prevede prelungirea licitației cu 24 de ore; dacă problema durează mai mult, licitația se anulează și se reprogramează în cel mult șapte zile.

Pot contesta felul în care a fost vândut bunul?

Da, dacă ești persoană interesată. Articolul 252^4 din Codul de procedură penală îți dă 15 zile de la actul contestat pentru a depune contestația la instanța competentă.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Legea nr. 318/2015, articolele 29^5-29^14; Codul de procedură penală, articolul 252^4; metodologia Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor privind bunurile mobile sechestrate; regulamentul, întrebările frecvente, platforma, formularul, avertizarea publică și datele de contact ANABI; anunțurile ANABI pentru Volkswagen Passat și casa din Voluntari.