Ca cetățean român, poți lucra legal în Germania cu o carte de identitate sau un pașaport valabil, fără permis de muncă. După ce te muți într-o locuință, îți înregistrezi adresa în cel mult două săptămâni, alegi casa de sănătate și îi dai angajatorului datele necesare pentru calcularea salariului.

Numărul fiscal vine după înregistrarea adresei, dar lipsa lui nu îți anulează dreptul de a munci. Pentru unele meserii trebuie să obții și recunoașterea calificării înainte să le practici.

Ce pregătești înainte de plecare

Cartea de identitate sau pașaportul valabil. Acesta este actul necesar unui cetățean român pentru intrarea în Germania; nu îi trebuie permis de muncă.

Acesta este actul necesar unui cetățean român pentru intrarea în Germania; nu îi trebuie permis de muncă. Oferta sau contractul de muncă. Verifică salariul brut, programul și locul de muncă înainte să pleci. Acest document nu este un permis de intrare.

Verifică salariul brut, programul și locul de muncă înainte să pleci. Acest document nu este un permis de intrare. Actele de calificare, dacă meseria le cere. Pentru o profesie reglementată, recunoașterea calificării poate fi obligatorie înainte de practicarea ei. Pentru una nereglementată, recunoașterea nu este, în principiu, o condiție pentru a lucra.

Pentru o profesie reglementată, recunoașterea calificării poate fi obligatorie înainte de practicarea ei. Pentru una nereglementată, recunoașterea nu este, în principiu, o condiție pentru a lucra. Acoperirea medicală pentru perioada dintre sosire și începerea muncii. În cazul unui angajat care intră în asigurarea obligatorie, aceasta începe odată cu raportul de muncă, nu în ziua sosirii.

Pașii de la sosire până la primul salariu

Înregistrează adresa după mutare. Mergi la autoritatea locală care ține evidența locuitorilor, Bürgeramt sau Meldebehörde. Legea germană privind înregistrarea adresei dă două săptămâni de la mutarea în locuință. Ai nevoie de actul de identitate și de confirmarea persoanei care îți pune locuința la dispoziție, numită Wohnungsgeberbestätigung. Confirmarea cuprinde numele și adresa acestei persoane, data mutării, adresa locuinței și numele celor înregistrați. Contractul de chirie nu o înlocuiește. Păstrează dovada înregistrării, Meldebescheinigung. Alege casa legală de sănătate, dacă intri în asigurarea obligatorie. Casa se numește Krankenkasse. Comunică angajatorului alegerea în cel mult două săptămâni de la începutul asigurării. Dacă nu o comunici, angajatorul te înscrie la casa anterioară sau la una la care poți fi asigurat. Angajatul care trebuie să fie asigurat devine membru în prima zi a raportului de muncă. În 2026, asigurarea legală obligatorie îi privește, în principal, pe angajații cu venit lunar de peste 603 euro și sub pragul anual de 77.400 euro. Primește numărul fiscal personal. După prima înregistrare a adresei, Steuer-ID este atribuit automat și trimis prin poștă la adresa declarată. Dacă nu ajunge în trei luni, poți cere retransmiterea online de la administrația fiscală federală, BZSt. Numărul nu se comunică prin telefon sau e-mail. Trimite angajatorului datele pentru salariu. Îi dai Steuer-ID, data nașterii și informația că acesta este locul tău principal sau secundar de muncă. Îi comunici casa de sănătate aleasă și contul în care vrei salariul. Dacă nu transmiți numărul fiscal, angajatorul poate aplica clasa de impozitare VI, care poate duce la o reținere lunară mai mare. Aceasta privește calculul impozitului, nu dreptul cetățeanului român de a lucra. Verifică actele de muncă și prima plată. Angajatorul comunică unele condiții esențiale cel târziu în prima zi de muncă, altele până în a șaptea zi calendaristică, iar restul în cel mult o lună. La primul salariu, compară fluturașul cu ce ai lucrat și cu banii intrați în cont.

Contul pentru salariu nu trebuie să fie german

Un cont din România sau din alt stat al Uniunii Europene, accesibil pentru transferuri în euro prin SEPA, nu poate fi respins doar pentru că IBAN-ul nu este german. Verifică numele titularului și IBAN-ul pe care le dai angajatorului. Un cont german poate fi practic pentru plățile locale, dar nu este o condiție generală pentru primirea salariului.

Cât rămâne din salariul brut

Salariul din contract este exprimat în brut, înainte de rețineri. În Germania, din 1 ianuarie 2026, salariul minim general pentru o oră este de 13,90 euro brut. Cât primești depinde de orele plătite, de impozite și de contribuții. Regula salariului minim are excepții, inclusiv pentru persoanele care lucrează pe cont propriu.

În 2026, contribuțiile sociale au cotele și plafoanele lunare de mai jos. Cotele sunt totale, nu doar partea angajatului; angajatorul și angajatul suportă, în principiu, câte jumătate. Contribuția suplimentară la sănătate diferă între case, iar persoanele fără copii pot plăti un supliment la îngrijire.

Contribuție Cotă totală în 2026 Plafon lunar în 2026 Sănătate 14,6% 5.812,50 euro Supliment sănătate 2,9% în medie 5.812,50 euro Îngrijire 3,6% 5.812,50 euro Pensie 18,6% 8.450 euro Șomaj 2,6% 8.450 euro

La un salariu brut de 2.000 de euro pe lună, de exemplu, baza pentru contribuția de sănătate este tot 2.000 de euro, fiind sub plafonul de 5.812,50 euro. Dacă suplimentul casei este chiar media de 2,9%, partea angajatului pentru sănătate este 2.000 × (14,6% + 2,9%) ÷ 2, adică 175 de euro. Aceasta este numai reținerea pentru sănătate, nu salariul net.

Din brut se mai scad contribuțiile pentru îngrijire, pensie și șomaj, precum și impozitul pe salariu și, după caz, alte impozite. Nu există un net unic pentru un brut de 2.000 de euro: impozitul depinde de clasa fiscală și de datele personale, iar contribuția pentru sănătate depinde de casa aleasă. Contează și situația familială.

Ce verifici în contract și pe fluturaș

Compară oferta primită cu salariul brut, orele, locul și felul muncii trecute în condițiile comunicate de angajator. Verifică perioada de probă, plata orelor suplimentare și a sporurilor, concediul, data plății și regulile de încetare a contractului.

Pe fluturaș, verifică perioada plătită, salariul brut, sporurile, fiecare reținere și suma virată. Compară orele plătite cu o evidență zilnică a orelor lucrate. Numărul de asigurare socială se generează, de regulă, prin înregistrarea făcută de angajator, rămâne valabil la schimbarea locului de muncă, iar documentul care îl atestă este gratuit.

Ce faci dacă salariul nu este plătit

Verifică mai întâi data plății din contract sau din contractul colectiv. Dacă termenul a trecut, păstrează contractul, mesajele, fluturașii și evidența orelor. Trimite angajatorului o cerere scrisă în care treci suma datorată și perioada pentru care o ceri.

Dacă plata nu vine, poți depune o cerere la instanța de muncă, Arbeitsgericht. În prima instanță, cererea se poate depune în scris sau la grefă, fără avocat obligatoriu. Verifică imediat dacă în contract sau în contractul colectiv există un termen mai scurt pentru a cere salariul restant; nu îl confunda cu termenul general de prescripție de trei ani.

Întrebări frecvente

Pot înregistra adresa dacă stau la un prieten și nu am contract de chirie?

Da, dacă prietenul îți pune legal locuința la dispoziție sau este autorizat să confirme mutarea. Confirmarea trebuie să privească adresa la care locuiești efectiv.

Ce fac dacă nu primesc confirmarea locuinței?

Anunță imediat autoritatea locală care înregistrează adresele, Meldebehörde. Nu folosi o confirmare pentru o locuință în care nu stai.

Trebuie să înregistrez și o ședere scurtă?

Dacă ești deja înregistrat în Germania, există o excepție pentru o altă locuință ocupată cel mult șase luni. Pentru o persoană care locuiește în străinătate, obligația înregistrării apare după trei luni de ședere într-o locuință din Germania.

Pot începe munca fără adresă înregistrată și fără Steuer-ID?

Temporar, da, dacă ai cerut în prealabil de la biroul fiscal, Finanzamt, o adeverință pentru calcularea impozitului pe salariu. Acest pas ține de reținerea impozitului; cetățeanul român nu are nevoie de permis de muncă.

Ce fac dacă nu primesc documentul cu numărul de asigurare socială?

Îl poți solicita fără să plătești, fie la casa de sănătate, fie la Deutsche Rentenversicherung. Numărul nu trebuie obținut din nou la fiecare angajare.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Bundesagentur für Arbeit, regulile de acces la muncă pentru cetățenii UE; Bundesmeldegesetz, regulile privind înregistrarea adresei; Bundesportal, procedura pentru Steuer-ID; administrația fiscală germană ELSTER, datele pentru calculul impozitului pe salariu; Nachweisgesetz § 2, comunicarea condițiilor de muncă; Gewerbeordnung § 108, fluturașul de salariu; Guvernul Germaniei, salariul minim din 2026 și lista pentru începerea muncii; Ministerul Federal al Sănătății din Germania, contribuțiile și plafoanele din 2026; SGB V, alegerea casei de sănătate și începutul asigurării; Deutsche Rentenversicherung, numărul de asigurare socială; Regulamentul (UE) nr. 260/2012, articolul 9; Arbeitsgerichtsgesetz, competența instanței de muncă; Codul civil german, prescripția generală.