Turcia renunță la all-inclusive. Guvernul turc a anunțat o schimbare radicală în industria ospitalității: eliminarea sistemului all-inclusive din hoteluri, o decizie motivată de dorința de a reduce pierderile uriașe de alimente și impactul negativ asupra mediului. Noul model, bazat pe servirea „a la carte”, își propune să încurajeze turiștii să comande doar cât consumă, limitând astfel risipa.

Turcia renunță la all-inclusive. Măsura care schimbă complet turismul

Potrivit Consiliului Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, sistemul all-inclusive este unul dintre factorii principali ai risipei alimentare din Turcia. Statisticile arată că țara irosește anual aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% dintre fructe și legume sunt aruncate înainte de a fi consumate.

Jumătate dintre mesele oferite în regimul all-inclusive ajung la gunoi, motiv pentru care autoritățile au decis schimbarea. Ramazan Bingol, membru al Consiliului, a subliniat că regulile din restaurante, care obligă la comenzi fixe în funcție de numărul de oaspeți, favorizează surplusul. În noul sistem, turiștii vor comanda strict porțiile dorite, reducând astfel pierderile.

Reguli noi și sancțiuni pentru combaterea risipei

Pentru a pune în aplicare această schimbare, guvernul va introduce norme care interzic restaurantelor și cafenelelor să impună comenzi fixe. Ministerul Comerțului va monitoriza respectarea regulilor, aplicând amenzi în caz de abatere.

Raportul oficial atrage atenția și asupra efectelor secundare ale risipei: hrănirea animalelor fără stăpân cu resturi aruncate pe străzi, ceea ce contribuie la poluare și la răspândirea bolilor. De asemenea, în fiecare zi se aruncă peste 12 milioane de pâini, o problemă agravată de condițiile climatice dificile pentru agricultură. În timp ce resturile pot fi redirecționate către adăposturi, prevenirea risipei rămâne prioritară.

Cum va influența această decizie turismul și economia

Eliminarea all-inclusive-ului ar putea schimba semnificativ modul în care funcționează turismul turcesc. Reducerea risipei alimentare poate scădea costurile, îmbunătăți gestionarea resurselor și consolida poziția Turciei ca promotor al sustenabilității în domeniul ospitalității.

Această măsură ar putea inspira și alte state cu probleme similare, deschizând calea spre noi modele hoteliere, mai responsabile din punct de vedere economic și ecologic, conform publicației antena3.ro.