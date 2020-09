Futures-urile revin pe măsură ce stocurile tehnologice cresc; Oracle oferă un trimestru puternic

Indicele futures al acțiunilor din SUA a crescut vineri, acțiunile tehnologice câștigând după o retragere în sesiunea precedentă, pe măsură ce trimestrul solid al Oracle a redat credința că, companiile legate de tehnologie ies din ce în ce mai puternic din criza coronavirusului.

Compania de servicii cloud ORCL.N a adăugat 3,4% în tranzacționarea premarket după ce rezultatele sale trimestriale au depășit estimările și a semnalat o recuperare a cheltuielilor clienților din cauza cererii mai mari conduse de munca la distanță.

Peloton Interactive Inc PTON.O a crescut cu 11,2% după ce a depășit estimările trimestriale ale veniturilor, deoarece producătorul de biciclete de exerciții a înregistrat o creștere a numărului de abonați și a crescut cererea pentru produsele sale de fitness în timpul pandemiei.

Așa-numiții „câștigători la domiciliu”, Apple Inc AAPL.O, Amazon.com Inc AMZN.O, Microsoft Corp MSFT.O și Netflix Inc NFLX.O care au avansat între 1,4% și 2% după ce au vândut în unele dintre aceste stocuri cu mega-capacitate, au adus raliul de pe Wall Street într-o oprire strigătoare săptămâna trecută.

Cei trei principali indici bursieri americani se îndreaptă către un al doilea declin săptămânal consecutiv, Nasdaq urmărind cea mai abruptă cădere săptămânală din martie, după ce îngrijorările legate de acumularea masivă a opțiunilor de apel legate de nume tehnologice au exacerbat vânzarea.

Cu toate acestea, mulți investitori consideră căderea ca o consolidare sănătoasă după un raliu uimitor de cinci luni în S&P 500 care a fost alimentat de un grup restrâns de nume de tehnologii grele.

Nasdaq este cu aproximativ 9% sub recordul său de închidere maxim, în timp ce S&P 500 este cu aproximativ 7% sub vârf, ambele înregistrate săptămâna trecută.

Indicatorii economici recenți sugerează o recuperare lungă și dificilă de la pandemie, în special pe piața muncii. Datele de la 8:30 a.m. ET (1230 GMT) vor arăta că prețurile de consum din SUA au scăzut în luna august față de luna precedentă.

La 6:23 a.m. ET, Dow e-minis 1YMcv1 au crescut cu 177 de puncte, sau 0,64%. S&P 500 e-minis EScv1 au crescut cu 26,75 puncte sau 0,8%, iar Nasdaq 100 e-minis NQcv1 au crescut cu 101,25 puncte sau 0,91%.

Tesla TSLA.O a câștigat 3,1%, deoarece două surse au declarat că producătorul de mașini electrice intenționează să exporte vehicule Model 3 fabricate în China către piețele din Asia și Europa.