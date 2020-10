Ce este deducerea personala si cum poti beneficia de ea?

Deducerea personala este un avantaj fiscal important de care pot beneficia persoanele care indeplinesc anumite conditii despre care vom discuta pe larg in acest articol. Ea reprezinta o metoda simpla si rapida de crestere a veniturilor lunare si conditiile ei de acordare ar trebui verificate de orice persoana care urmareste sa aiba un stil de viata mai bun.

Ce este deducerea personala?

Pe scurt, deducerea personala este o scutire de la plata impozitelor din salariu si se acorda in functie de veniturile realizate de un angajat, dar si de numarul de persoane pe care acesta le are in intretinere. Cu alte cuvinte, chiar daca angajatorul nu iti acorda un salariu brut mai mare, poti beneficia in mod legal de un salariu net mai consistent daca stii care sunt conditiile prin care poti beneficia de o deducere personala de la plata taxelor.

Baza legala care reglementeaza modul de acordare a deducerilor personale este articolul 77 din Codul Fiscal, Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 52/2016 precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017.

Cine este eligibil pentru a beneficia de deducerea personala?

In anul curent, persoanele eligibile pentru a beneficia de o deducere personala sunt cele care au un venit brut din salariu de pana la 3.600 de lei. Valoarea acestei reduceri difera in functie de numarul de persoane pe care salariatul le are in intretinere, dar si de suma totala pe care el o primeste cu titlu de remuneratie.

O atentie deosebita trebuie acordata si faptului ca dreptul de a beneficia de deduceri personale se pierde daca sotia sau sotul persoanei care aplica pentru acest avantaj realizeaza venituri lunare care depasesc valoarea de 510 lei sau intra in posesia unor terenuri silvice sau agricole.

Cum se calculeaza valoarea deducerii personale?

Pentru salariile brute mai mici sau egale cu 1.950 de lei valoarea deducerii personale este de 510 lei pentru cei care nu au nicio persoana in intretinere; 670 de lei pentru cei care au o persoana in intretinere; 830 pentru cei care au doua persoane in intretinere; 990 de lei pentru cei care au trei persoane in intretinere si in sfarsit, 1.310 lei pentru cei care au patru sau mai multe persoane in intretinere.

Pe de alta parte, in cazul contribuabililor care castiga un salariu brut mai mare de 1.950 de lei, valoarea deducerii personale se calculeaza degresiv, in functie de veniturile salariale, motiv pentru care daca vrei sa afli suma exacta recomandam utilizarea unui calculator de venituri si impozite online. Cea mai simpla metoda este utilizarea site-ului calculatorvenituri.ro care prin introducerea unor date in sistem iti poate reda suma exacta pentru deducerea personala, pentru salariul net, pentru o pensie de handicap sau pentru alte venituri sau taxe de interes.