Nissan va vinde mașina compactă reproiectată Note în Japonia, deoarece se pare că va restabili rentabilitatea

Nissan Motor Co Ltd a anunțat marți că va vinde o versiune reproiectată a celei mai bine vândute mașini compacte Note din Japonia din decembrie, cu o nouă tehnologie de acționare hibridă, pentru a câștiga cota de piață de la Toyota Motor Corp și Honda Motor Co Ltd.

Prima modificare completă a modelului Note în ultimii opt ani face parte dintr-un plan al producătorului de automobile pentru a relansa o linie de vehicule în curs de îmbătrânire și a reveni la profitabilitate, deoarece se retrage din expansiunea urmată de fostul președinte Carlos Ghosn pentru a se concentra asupra vânzărilor în Japonia, China și Statele Unite.

Nota va include tehnologia hibridă „e-Power”, care folosește un motor pe benzină pentru a încărca o baterie care alimentează vehiculul. Noile funcții de conducere autonomă vor ajuta șoferii să încetinească curbele folosind datele din sistemul de navigație al mașinii.

Nissan, care se așteaptă să înregistreze o pierdere record de exploatare de 340 miliarde de yeni (3,25 miliarde de dolari) în anul până la 31 martie, reduce capacitatea de producție și numărul de modele cu o cincime și își propune să reducă cheltuielile de funcționare cu 300 de miliarde de yeni pe parcursul a trei ani.

În același timp, a promis să lanseze o serie de vehicule în Japonia, China și Statele Unite, inclusiv vehicule electrice noi pentru a atrage șoferii din ce în ce mai atenți la mediu.

În Japonia, Note, care folosește o platformă proiectată cu partenerul de alianță francez Renault SA, va concura cu Toyota Yaris și Honda Fit. O purtătoare de cuvânt a Nissan a declarat că producătorul auto nu a luat nicio decizie cu privire la vânzarea vehiculului reproiectat pe alte piețe.