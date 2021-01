Jeff Bezos de la Amazon: Cum a ajuns cea mai bogată persoană din lume

La sfârșitul anului 2020, averea lui Jeff Bezos a fost estimată la peste 185 miliarde de dolari (135 miliarde de lire sterline), după ce a făcut zeci de miliarde în timpul pandemiei Covid-19. Șeful Amazonului are chiar planuri de a duce rasa umană în spațiu.

Averea lui provine din inființarea firmei Amazon, dar și din alte afaceri pe care el le deține. Bezos vede investiția în cătătoriile spațiale ca și o datorie morală.

Jeff Bezos a fost un copil precoce. La doar trei ani, Bezos a descoperit cum să-și desfacă pătuțul cu o șurubelniță, pentru că-și dorea să arate ca un pat adevărat. El a dezvoltat abilități inginerești de la o vârstă fragedă, configurând o alarmă electronică pentru a îi împiedica pe frații lui să intre în camera lui. La vârsta de 10 ani și-a făcut bunica să plângă, calculându-i câți ani și-a scurtat din viață datorită fumatului. Bunicul său l-a luat deoparte și i-a spus „Vei învăța într-o zi că este mai greu să fi bun, decât deștept”.

Imaginea publică a lui Bezos este a cuiva căruia îi pasă mai mult de inteligență, decât de bunătate. Iar concentrarea lui pe sistemul metric de la Amazon ne arată acest lucru. Este obsedat de valori, iar inainte, șeful Amazonului le cerea intervievaților să facă teste și continuu creștea scorul pentru slujbe. Cu cât creștea fondul de oameni cu scor înalt la testele efectuate, cei cu scor scăzut erau dați afară. În depozitele Amazon muncitorii s-au plâns de pauzele pentru toaletă și de sistemul de monitorizare al angajaților care se asigura că împachetează suficiente colete.

Bezos a făcut întotdeauna lucrurile un pic diferit la Amazon. A aranjat o librărie în garajul lui, în anul 1994, avertizând investitorii că era o șansă de 70% să dea greș. De atunci, a stabilit multe reguli, ritualuri și tradiții, care pentru cei din exterior ar putea părea excentrice.

Utilizarea prezentărilor în Power Point este interzisă la Amazon. În schimb, toată lumea citește și discută îndelung notificări scrise cu grijă. Nu-i plac nici echipele mari. Conform lui Bezos, orice echipa ar trebui să fie atât de restrânsă, cât să poată fi hrănită cu două pizza.

Dacă e un singur lucru evidențiat la Amazon, este atenția obsesivă la experiența clientului. Lui Bezos îi place să vorbească despre ceea ce el numește „obsesia clientului”. De fapt, dacă ai o problemă cu Amazon, poți chiar să-i transmiți lui Jeff un email. „Adresa mea de email este faimoasă și o păstrez și citesc ce primesc, este Jeff@Amazon.com”. Domnul Bezos înaintează în mod regulat plângerile către colegii lui, acompaniate de un simplu semn de întrebarea, evidențiind faptul că ar trebui să lase ceea ce le ocupă timpul în momentul respectiv și să se ocupe cu prioritate de ceea ce le-a fost transmis.

Bezos are planuri mari privind călătoriile în spațiu: ”Este cel mai important proiect pe care-l dezvolt. Când aveam cinci ani, Neil Armstrong a pășit pe Lună. Am fost atașat de această pasiune pentru spațiu și pentru explorare”; investește în fiecare an câte un miliard de dolari în compania lui spațială, Blue Origin.

Încă din liceu, Bezos a visat la un plan epic pentru umanitate: ”Acestă bijuterie de Planetă, suntem în sfârșit suficient de mari ca și specie pentru a avea un impact asupra ei. Putem rezolva această problemă prin mutarea în sistemul solar ”.

La fel ca și compatriotul său magnat Elon Musk, Bezos creează o flotă de rachete, care, parcă prin magie, pot ateriza vertical, făcându-le reutilizabile și viabile financiar. Spre deosebire de Musk, el nu se grăbește să-și atingă țelul, ci o face metodic și în liniște. ”Pas cu pas, feroce”, este motto-ul firmei Blue Origin și cel prin care Bezos își trăiește propria viață. Astăzi, construiește un ceas înăuntrul unui munte de la ferma lui din Texas.

Această abordare spornică și secretoasă este modalitatea prin care Bezos a cucerit comerțul. Și poate fi și modul prin care va cuceri și spațiul.