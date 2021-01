Bursa din New York spune că nu va scoate scoate din funcțiune trei firme chinezești de telecomunicații

Bursa din New York a declarat că nu mai intenționează să scoată din funcțiune trei giganți chinezi ai telecomunicațiilor care au fost vizați de fosta administrație a președintelui american Donald Trump, într-o răzgândire șocantă a unui anunț făcut abia săptămâna trecută.

Bursa din New York a specificat într-o declarație că a luat decizia „în lumina consultării ulterioare cu autoritățile de reglementare relevante”.

Aceasta a declarat joi că va elimina China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd și China Unicom Hong Kong Ltd, în urma demersurilor guvernului SUA de a bloca investițiile în 35 de firme considerate a fi deținute sau controlate de armata chineză.

Acțiunile cotate la Hong Kong ale celor trei firme au crescut după acest anunț, China Unicom a crescut cu 6,7%, în timp ce China Mobile și China Telecom au câștigat fiecare o majorare de 5%.

„(Aceasta) arată cât de puțină lumină există în acest set de îndrumări de reglementare de până acum, în special în perioada în care SUA schimbă administrația”, a declarat Tariq Dennison, director general la GFM Asset Management din Hong Kong.

Fondurile lui Dennison dețin acțiuni China Mobile atât în ​​Hong Kong, cât și în New York, dar el a dezvăluit în mare parte pozițiile din New York recent, parțial pentru a găsi investiții ale clienților Statelor Unite care sunt mai puțin expuse tensiunilor chinezo-americane care probabil vor persista.

„Nu cred că Biden va descalifica magic orice”, a spus Dennison. „El moștenește o poziție de tensiune în relațiile Statele Unite ale Americii-China, unde probabil că nu va dori ca primele sale 100 de zile să fie amintite pentru concesii instantanee”.

China Unicom și China Telecom au transmis în declarații că au luat act de evoluție și vor publica informații în conformitate cu reglementările, adăugând că investitorii ar trebui să acorde atenție riscurilor investiționale.

Ministerul de externe al Chinei a numit „neînțeleaptă” eliminarea planificată a celor trei companii și a denunțat ceea ce a spus că sunt reguli „aleatorii, arbitrare și incerte”.

Ultimul anunț al Bursei din New York a stimulat, pe scurt, un yuan chinezesc deja în creștere la un nou maxim de 30 de luni, în speranța că ar putea anunța un fel de relaxare a tensiunii geopolitice.