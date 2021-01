Germania îndeamnă Taiwanul să contribuie la reducerea deficitului de cipuri auto

Germania a cerut Taiwanului să convingă producătorii taiwanezi să contribuie la reducerea penuriei de cipuri semiconductoare din sectorul auto, ceea ce împiedică redresarea sa economică în curs de dezvoltare de la pandemia COVID-19.

Producătorii auto din întreaga lume închid liniile de asamblare din cauza problemelor de livrare a semiconductoarelor, care, în unele cazuri, au fost exacerbate de acțiunile fostei administrații Trump împotriva fabricilor cheie de cipuri din China.

Lipsa a afectat Volkswagen VOWG_p.DE, Ford Motor Co F.N, Subaru Corp 7270.T, Toyota Motor Corp 7203.T, Nissan Motor Co Ltd 7201.T, Fiat Chrysler Automobiles și alți producători auto.

Într-o scrisoare prezentată duminică de Reuters, ministrul german al economiei, Peter Altmaier, i-a cerut omologului său taiwanez Wang Mei-hua să abordeze problema în discuțiile cu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) 2330. TW, cel mai mare producător de cipuri contractuale din lume și unul dintre principalii furnizori ai producătorilor germani.

„Aș fi încântat dacă ați putea aborda această chestiune și a sublinia importanța capacităților suplimentare de semiconductori pentru industria automobilelor germane pentru TSMC”, a scris Altmaier.

Altmaier a declarat că scopul este să permită capacități suplimentare și livrări de semiconductori pe termen scurt și mediu.

El a scris că industria automobilelor germane a purtat deja discuții directe cu TSMC despre livrările de piese și au existat semnale „foarte constructive” de la TSMC pentru a rezolva problema.

O purtătoare de cuvânt a ministerului german al economiei a spus că monitorizează situația foarte atent și că se află în discuții cu industria auto pe această temă.

Pentru a reduce dependențele de la furnizorii asiatici și pentru a evita probleme similare în viitor, Berlin intenționează acum să crească sprijinul statului pentru a crește capacitățile de producție a semiconductoarelor din Germania și Europa, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ministerul Afacerilor Economice din Taiwan a declarat că a primit solicitări prin canale diplomatice pentru a ajuta la reducerea deficitului de cipuri pentru sectorul auto, deși nu era la curent cu scrisoarea lui Altmaier.

Acesta a declarat că a început discuțiile cu furnizorii interni de cipuri ca răspuns la cererile din alte țări și le-a cerut „să ofere asistență completă”.

„Situația relevantă a cererii și ofertei este, de asemenea, strâns legată de planurile fabricilor de cipuri auto de a reduce stocurile în afara sezonului”, a spus ministerul.

TSMC, într-un comunicat, a declarat că problema deficitului de jetoane pentru companiile auto este foarte importantă pentru ei.

„Este prioritatea noastră principală, iar TSMC lucrează îndeaproape cu clienții noștri auto pentru a rezolva problemele de asistență a capacității”, a spus acesta.